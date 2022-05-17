加州教會槍手起底　輔大證實：曾任2學年講師「具調酒餐飲實務」

▲加州橘郡台灣長老教會發生槍擊案，槍手周文偉證實曾在輔大與中華科大任教。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一所台灣人為主的「爾灣台灣基督長老教會」，日前發生槍擊案，造成1死、5傷，嫌犯為68歲台裔的周文偉，根據網路消息，周文偉台灣的4所大學任教，包括輔大與中華科大都在今天（17日）下午證實，曾在該校任教，輔大今表示，周文偉因有調酒、餐飲上的實務經驗，在80到81學年度時，曾在生活應用科學系擔任講師，但因為屬於兼任講師，且時間間隔久遠，初步詢問校內，暫無熟識這位老師的教職員。

而根據美國警方調查，現年68歲的周文偉，1953年出生於台灣，曾在台灣念書，並移民美國，目前住在拉斯維加斯，現遭警方依1項謀殺罪與5項謀殺未遂罪逮捕，同時FBI也將此案定調為仇恨犯罪展開調查。

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而根據目前網路相關資訊，周文偉曾在輔大、中華科技大學、南臺科技大學等校任教，1991年先在輔仁大學生活應用科學系餐飲擔任管理組專業教授，1992到1994年，更曾擔任南台科技大學觀光系主任，1994年秋天，則到屏東科技大學生活應用科學系餐飲擔任管理專業教授；2003年甚至還到中國大陸的無錫江南大學任教。

另網路消息顯示，2004年，周文偉返回台灣，在台北中華技院新竹分部觀光系任教，後因故被解聘，但周文偉因此曾要脅要背十字架到總統府、教育部與立法院前面去示威抗議，中華科大不得不加發一年的薪水給周文偉，周文偉才離開該校。

輔大則在今天下午證實，周文偉因為有調酒、餐飲上的實務經驗，在80到81學年度時，曾在生活應用科學系擔任講師，但因為屬於兼任講師，且時間間隔久遠，初步詢問校內，暫無熟識這位老師的教職員。

中華科大也在下午證實，周文偉曾在該校任教，而根據資料顯示，周文偉可能有調酒專業，在2004到2006年，曾在中華科大任教，但由於周文偉僅有碩士學位，當時校方可能考量周的教學經歷，故以專業技術人員聘請周為該系助理教授，只是 事情距今已經18到20年，當時與周文偉共事過的同事，現在幾乎都已退休，僅少數老師對周「有印象、有聽過，但不熟悉」。