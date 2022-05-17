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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國和統會理事周文偉衝長老教會　「政治動機」槍殺台灣人　

▲▼南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國警方16日證實，在拉古納伍茲市（Laguna Woods）開槍的男性嫌犯，是68歲的拉斯維加斯中國裔移民大衛周（David Chou），因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，特別針對台灣教會犯下槍擊案。至於該名大衛周，資深媒體人周玉蔻揭露，正是和統會的理事周文偉；而和統會會長則是中共中央政治局常委汪洋。

綜合外電報導，大衛周於周日（15日）下午開車前往拉古納伍茲市的日內瓦長老教會教堂，先將大門鎖上後，對教堂內的信眾開槍，造成1死5傷慘劇。

美國警方指出大衛周犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並表示兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

本起犯案為預謀犯案，警方指出大衛周謀劃在教堂的交誼廳，扔擲類似汽油彈「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的爆裂物，並準備好多袋彈匣。他在上午的禮拜結束後，趁台灣教友用午餐期間，開始巡視教堂各個出口，用鐵鍊鎖上後再用強力膠黏死鎖頭，之後拿出預先藏好的槍枝開槍；而報導指出大衛周持有2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。

對此，資深媒體人周玉蔻在臉書揭露，該名在南加州屠殺台灣人的大衛周（David Chou），正是周文偉。而周文偉擔任和統會的理事，和統會會長則為中共中央政治局常委汪洋。

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