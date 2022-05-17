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7月起自備飲料杯可享5元以上折扣　優惠又環保

▲7月起自備環保杯購買飲料可享5元以上折扣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲7月起自備環保杯購買飲料可享5元以上折扣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎炎夏日將至，民眾習慣來杯冰涼的飲料消暑，自7月1日起，配合環保署規定，民眾自備環保杯前往連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場購買飲料，可享5元以上折扣，更可以減少製造1個飲料杯垃圾，政府與民眾一起抗漲拚環保，邀請民眾共同來響應。

台東縣政府表示，垃圾減量是愛地球、環境永續的重要方向，也是台東縣推動慢經濟，享受這片美好土地重要施政目標，大家自備環保杯，不僅可享連鎖業者提供的優惠折扣，同時也減少飲料垃圾的產生，減輕對於環境帶來的負擔。

環保局指出，根據統計，2020年台灣地區一次性飲料杯使用量達20億個，數量相當驚人，用過即丟，垃圾量也驚人，減少一次性飲料杯的產生，是重要的環保日常，環保署推動減塑政策，藉由連鎖業者提供至少5元的優惠折扣，鼓勵消費者自備環保杯，連鎖飲料業者也配合環保署政策，逐步規劃7月1日後自備環保杯優惠措施。

環保局呼籲，塑膠垃圾在自然環境中難以分解，百年不滅，容易殘留在生物體內累積，特別是最後會產生塑膠微粒，更容易被魚、蝦吞食，進入食物鏈，因此減少使用拋棄式的塑膠產品，自備個人環保用品，愛護地球又能省荷包，請大家一起來響應。

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