社會 社會焦點 保障人權

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

記者閔文昱／綜合報導 

台北車站今（30日）下午再度發生騷動，一名在場乘客在Threads發文直擊，表示自己才剛踏上手扶梯，突然開始猛咳，空氣中瀰漫刺鼻怪味，周遭旅客也頻頻掩口咳嗽，「下一秒就看到一票捷運警察拿著盾牌往上衝」，這才驚覺現場疑似噴灑辣椒水，所幸警方迅速到場控制，未釀成更大衝突。

站內狂按警報　高喊「我要去中山站」

警方指出，下午約2時，一名年約30歲的陳姓男子搭乘板南線至台北車站下車後，在B3台鐵售票區高舉印有「台鐵出軌請轉搭其他交通工具」的A4紙張，並不斷與站務人員、旅客發生口角，隨後連續按下火警警報器，引發現場恐慌。過程中，陳男情緒明顯失控，多次高喊「不要上車」、「我會傷人」、「我要去中山站」等語，讓不少旅客當場嚇壞。

▲陳男在台北車站四處亂竄，還按下緊急服務鈴，遭站務員噴辣椒水制伏。（圖／網友soulmagicpower提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳男在台北車站四處亂竄，還按下緊急服務鈴，遭站務員噴辣椒水制伏。（圖／網友soulmagicpower提供，下同。請勿隨意翻拍,以免侵權。）

站長噴辣椒水制止　乘客一片猛咳

北捷站長獲報前往處理時，陳男拒絕配合，甚至出現推擠、攻擊行為，站長基於旅客安全考量，當場噴灑防身用辣椒水制止。刺鼻氣味瞬間瀰漫地下空間，造成周邊乘客劇烈咳嗽，現場氣氛一度相當緊張。

逃往中山地下街方向　警持盾牌壓制

陳男遭制止後仍試圖逃離現場，往B1層通道、接近中山地下街方向移動。鐵路警察局警員接獲通報後趕抵，與站長、保全人員合力將人壓制帶回。警方初步了解，陳男疑似精神狀況不穩，並持有身障證明，其父母事後也趕赴台北分駐所了解狀況。

▲陳男在台北車站四處亂竄，還按下緊急服務鈴，遭站務員噴辣椒水制伏。（圖／網友soulmagicpower提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

張文案後再掀不安　北捷重申零容忍

警訊後，警方依《刑法》恐嚇公眾罪嫌，將陳男移送台北地檢署偵辦。由於台北車站日前才發生張文隨機殺人事件，造成3死11傷，社會仍餘悸猶存，此次再度出現失控鬧事行為，也引發旅客高度不安。北捷強調，對任何危害站務人員及旅客安全的行為一律零容忍，將依法究辦、絕不寬貸。

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

