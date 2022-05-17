農委會主委遠赴台東　全都是為了鳳梨釋迦

▲農委會陳吉仲主委來台東召開「鳳梨釋迦銷售成果及保險給付」說明記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪關切台東鳳梨釋迦銷售及保險理賠情形，督促農委會全力協助農民，農委會陳吉仲主委17日特親自率所屬同仁來台東召開「鳳梨釋迦銷售成果及保險給付」說明記者會。劉櫂豪強調，從去年9月中國違反國際貿易慣例停止台灣釋迦輸入，農委會啟動國內外多元行銷、研發加工、釋迦收入保險等措施，在政府及民間企業的努力下，幫助農民度過難關，截至4月底總計國內外銷售及加工12452公噸，接近預期目標13000公噸，保險理賠1323件，理賠金額1億4400萬元。

劉櫂豪說明，過去台東的鳳梨釋迦生產9成以上銷往中國，而去年中國無預警片面停止台灣釋迦輸入，農委會也依據科學證據向對方提出技術對話的要求，政府極盡所能，希望能持續與中國對話，繼續市場往來，但都已讀不回。劉櫂豪特別督促農委會要因應貿易的衝擊，擬定對策方案，協助農民度過難關，農委會擬定外銷釋迦5000公噸、內銷5000公噸，加工3000公噸之目標，並且增辦鳳梨釋迦收入保險，以期能降低農民重新拓展市場的衝擊。農糧署在記者會簡報說明，從110年12月起至111年4月底，透過運費補助鼓勵國外行銷，總計鮮果加冷凍釋迦外銷4355公噸，鳳梨釋迦加工1007 公噸，內銷7090公噸，合計12452公噸，而行銷期間台北市場（一、二市）均價在51～63元間，產地價格在43～64元價格間。

農業金融局在記者會簡報說明，110年度釋迦保險包含大目釋迦收入型保險、鳳梨釋迦收入型保險以及因應貿易衝擊後開辦的鳳梨釋迦成本型保險，投保件數合計1423件，理賠件數1323件，而新開辦的鳳梨釋迦收入型保險（45萬）投保1155件，理賠1155件最多，總計理賠金額1億4400萬元。