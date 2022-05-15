花蓮累計確診12494人！16日起施打第4劑　提醒疫期6大常備品

▲花蓮14日新增913例確診，累計確診人數達12494人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣14日新增913例新冠肺炎確診個案，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏當天下午召開防疫記者會。5月16日後可施打第二次追加劑（第四劑）並可與醫療院所電話預約，對象包括65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

徐榛蔚首先報告14日花蓮縣新增913例確診，住院人數有147人，住院人數有147人，居家照護者新增599人，尚在居隔中有1159人，防疫旅館有131床，專責病房量能尚有108床，縣內尚有足夠收治量能。

徐榛蔚另提到，為照護幼兒及孕婦確診者，提供兒科及婦產科診所聯絡資訊，請有症狀、需求的確診者分別撥打電話，如兒童夜間緊急狀況，可至花蓮慈濟醫院以及北榮玉里分院掛急診。

▲防疫旅館收治人數。

徐榛蔚溫馨提醒疫情期間該準備的6大常備用品，分別為日常生活用品、三餐飲食規劃、相關電子用品、環境清潔用具、醫療相關用品、常規服用藥物。有家用快篩試劑的民眾可透過縣府提供的QR Code連結到家用快篩熱度圖、實名制快篩試劑地圖，方便搜尋實名制家用試劑剩餘數量，呼籲鄉親多加利用QR Code查詢。

▲照護幼兒及孕婦確診者，兒科及婦產科診所聯絡資訊。

衛生局長朱家祥說明，針對5月16日後可施打第二次追加劑（第四劑）採與醫療院所電話預約，對象包括65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者並與第一次追加劑間隔五個月後者，方可預約施打第二次追加劑。

朱家祥提醒，預約視訊診療前須將檢測判讀後的檢測卡夾或者檢驗片寫上姓名及檢測日期，並跟健保卡放在一起拍照，預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳。醫事人員評估完畢後，請將檢測卡夾剪掉或銷毀，避免被他人使用。

▲花蓮發放公費快篩劑醫療院所。

朱局長重申，目前花蓮縣各醫院已開始設置防疫（發燒）門診，一般民眾如有咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛以及輕微腹瀉等症狀，請就近先到住家附近診所看診，經醫師評估後，有需要採檢或到醫院，再轉介到醫院防疫（發燒）門診，以維持醫療院所的量能。

針對校園暫停實體課程部分，處長翁書敏說明，新增31校部分班級或九宮格同學暫停實體課程以及3天防疫假；另有45所校雖有學生、教職人員確診，但因未進校園，不暫停實體課程。

