好消息！輝瑞BNT疫苗本週將簽約　兒童疫苗數量未定

▲薛瑞元指出，輝瑞BNT疫苗預計本週簽約，但兒童專用劑型數量目前暫時不確定，圖為之前學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導



教育部前（25日）天已發文給各級縣市，6至11歲學童接種莫德納疫苗相關事項，最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到五成，外界關心後續是否有其他疫苗可選擇，衛福部次長薛瑞元今（27日）在立法院表示，目前可選莫德納兒童疫苗，輝瑞BNT疫苗預計本週簽約，但兒童專用劑型數量目前暫時不確定有多少。

教育部日前已經發文通知各縣市，6至11歲學童接種莫德納疫苗相關注意事項，外界也相當關心後續疫苗進度，立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠及薛瑞元，針對「各項大型考試與各級學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估，以及5至11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」進行專題報告並備質詢。

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▲衛福部次長薛瑞元（中）指BNT疫苗這一週應可簽約。（圖／記者許敏溶攝）

國民黨籍立委林奕華關心兒童施打疫苗進度，在質詢詢問薛瑞元，目前除了確定有5至11歲兒童莫德納疫苗可打，但有許多學童家長期待BNT疫苗，目前疫苗進度為何，有多少數量。

薛瑞元則回應，BNT疫苗涉及四方合約談判，談論過程比較複雜，但應該這一週可以簽約，之後就會排定運送疫苗進程，只是目前還沒確定兒童專用劑型數量有多少。