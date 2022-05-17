合作駕駛、外送員確診　Uber砸1500萬元援助

▲Uber針對COVID-19確診且需隔離合作駕駛或外送員推經濟援助計畫。（Uber 提供）

記者李姿慧／台北報導

本土確診案例飆升，Uber今(17日)宣布針對COVID-19確診且需隔離的合作車隊職業駕駛或外送員，將祭出一次性3千或5千元經濟援助計畫，預計投入總金額達1500萬元。

確診人數不斷出現高峰，Uber和Uber Eats宣布推出經濟援助計畫，Uber公司表示，5月、6月期間，因新冠病毒肺炎確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院所配合政府指示進行隔離之合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴，將可獲得一次性經濟援助。

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其中一次性5000元援助適用於職業駕駛，並將由Uber與8家合作計程車車隊共同發出，適用於確診日期前30日內完成至少一趟由合作車隊派遣之行程服務的合作車隊職業駕駛，並且提出健保快易通、健康存摺或數位健康證明內的檢測陽性證明截圖，或自主快篩檢測陽性照片，即日起可透過Uber駕駛端App「幫助」申請。

另外一次性3000元援助適用於確診日期前30日內完成了100趟訂單的外送員，並且需提出健保快易通內的檢測陽性證明，以及完成三劑COVID-19 疫苗接種記錄。外送員可於5月18日中午起透過系統App的「幫助」申請。

Uber台灣總經理楊思祥表示，為確保接案合作車隊職業駕駛和外送員安全，推出「防疫安全第一」相關措施，率領業界推出此經濟援助計畫，並將持續提供民眾所需的行程以及餐飲、生鮮日用品外送服務，維繫疫情下的新生活常態。