網路違規賣殺菌消毒劑1年揪出233件　賣家共遭罰1295萬

▲環保署公布110年環境用藥查核成果。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署化學局今（17日）指出，110年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7621件，合格率98.7%。其中，環境用藥廣告查核1萬242件，違法廣告233件，違法廣告態樣大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售殺菌消毒劑及蟑螂螞蟻藥劑等環境用藥商品，去年一整年就開罰1295萬元。

化學局說明，標示查核2萬7260件，不合格計270件，抽驗117件環境用藥有效成分含量，不合格0件，查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件，上述不合格商品均已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架改善。

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環保署化學局副局長陳淑玲受訪表示，因違規上網販賣或廣告環境用藥，一經查獲將會被處新台幣6萬至30萬元罰鍰，去年一整年違規罰款有1295萬，值得注意的是「有增加趨勢」，由於民眾習慣到網路購物，造成很多賣家覺得很好賣，利用網路平台做成廣告一樣，藉此違法販售，包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等。

陳淑玲說，除不斷宣導，每年也會邀請各電商業者，告知有此法規，希望業者透過「關鍵字」搜尋，將有關的會員下架。

化學局呼籲，環境用藥廣告有3不原則，「不刊登」，無照不上網廣告販售；「2.不亂買」，不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥；「3.不推薦」，不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

若想知道所選購的環境用藥是否經過合法登記，可至環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，鍵入產品名稱或許可證字號查詢即可，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。如果想瞭解安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，歡迎至「環境用藥安全使用宣導網站」瀏覽。