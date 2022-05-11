蔡壁如確診開線上記者會　籲「碳稅」入法：財政部別裝睡

▲台灣民眾黨立委蔡壁如舉行線上記者會。（圖／翻攝自直播畫面）

記者呂晏慈／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會本週排審《溫室氣體減量及管理法》修正草案和「氣候變遷法」草案，日前宣佈確診的台灣民眾黨立委蔡壁如11日舉行線上記者會，呼籲應將「碳稅」機制入法，直接對二氧化碳排放課稅，而不是採用屬於規費性質的「碳費」。

民眾黨立委蔡壁如、張其祿、國民黨立委吳怡玎今天上午舉行「財政部別裝睡，儘速推碳稅」氣候變遷法應明定碳稅線上記者會。蔡壁如說，節能減碳最重要的就是碳定價，鄰近國家包括日本、韓國的相關機制都已經行之有年，而台灣減碳決心不足，還在推出喊價式、獨步全球的「碳費」，難以藉此機制帶動能源轉型。

蔡壁如批評，歐盟2023年開始要收取「碳關稅」，蔡政府不斷宣傳台灣經濟成長，實際上，現在就是訂定「碳費」最好的時間，應該直接將延宕20年的「碳稅」機制納入「氣候變遷法」草案，期待這兩天委員會排審「氣候變遷法」草案能夠盡快通過。

張其祿也說，下一任政府很倒霉，現在蔡政府只願提出2024年開始上路的「碳費」機制，而不是一步到位、有經濟誘因且可引導節能減碳的「碳稅」，實際上，現在全球已經有57個國家實施「碳定價」制度，連中國都有碳交易相關機制，如果台灣沒有相應機制，商品到了其他國家境內，人家還是會抽稅，「如果政府繼續怠惰，最後的成本還是回到廠商自己」，恐影響台灣商品的競爭力。