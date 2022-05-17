「祖母的姊妹」怎稱呼？她教兒子喊「姨嬤」被糾正急求救

▲原PO教兒子喊祖母的姊妹為「姨嬤」，結果卻被糾正。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

在講究輩分的華人社會中，「稱謂」問題常常難倒年輕一輩！就有一位女網友求救，「想問問稱呼的問題，大家家裡都是怎麼叫的？關於『祖母的姊妹』的稱呼方式。」並說她教兒子叫婆婆的姊妹「姨嬤（台語）」，結果卻被糾正，但婆婆跟媽媽教的又不一樣，外加還分國、台語，讓她整個超級混亂。

這位女網友在「●【爆系知識家】●」發文，說婆婆家習慣用台語，娘家則是國語，所以她都教兒子叫婆婆「阿嬤」，叫娘家媽媽則是「奶奶」。結果難題就來了，「我原本以為兒子叫我婆婆的姊妹應該是『姨嬤』（台語），結果我婆婆說是『姨婆』（台語）」、「然後我媽是教我兒子稱呼她的姊妹們為『姨奶奶』，我以為是『姨婆』（國語）。」

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但女網友又說，她教兒子稱呼她姑姑為「姑婆」，可是照娘家媽媽的稱呼法，好像應該叫「姑奶奶」。這樣的情況讓原PO一頭霧水，「所以問題來了，台語到底是叫『姨婆』（台語）還是『姨嬤』？國語到底是叫『姨婆』（國語）還是『姨奶奶』？還是地區不同稱呼方式不同？」

▲祖母的姊妹怎麼叫難倒女網友。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

看到貼文後，不少網友紛紛留言討論，「如果我叫對方阿姨的人，我的孩子就要叫他姨婆；我叫姑姑的人，孩子叫姑婆，好像沒有刻意分娘家還是婆家，一切都看我是怎麼稱呼對方」、「姨婆，老公的阿嬤有好多姐妹，就分2345姨婆 XD」、「爸爸這邊叫姑婆，媽媽這邊叫姨婆，就看家長怎麼叫對方，再加輩分」、「我是覺得姨嬤喊起來比較親切也比較好叫，我都讓孩子學姨嬤～」

其中，就有人解答，「姨婆、姨嬤、姨奶奶都是一樣的意思，都是這小孩的爸爸／媽媽的媽媽的姊妹，也就是爸爸／媽媽的阿姨；姑婆是這小孩的爸爸／媽媽的爸爸的姊妹，也就是爸爸／媽媽的姑姑」、「姨婆和姨嬤是一樣的，是地區說法不同；姨婆和姨奶奶也是一樣，姨婆是我們一般國語稱呼，姨奶奶是外省人稱呼居多」、「娘家在屏東，我家是叫『姨婆』；我老公基隆人，他們說『姨嬤』。純粹只是地區不同有不一樣的說法而已，其實很常見的。」