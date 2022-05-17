　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「祖母的姊妹」怎稱呼？她教兒子喊「姨嬤」被糾正急求救

▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO教兒子喊祖母的姊妹為「姨嬤」，結果卻被糾正。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

在講究輩分的華人社會中，「稱謂」問題常常難倒年輕一輩！就有一位女網友求救，「想問問稱呼的問題，大家家裡都是怎麼叫的？關於『祖母的姊妹』的稱呼方式。」並說她教兒子叫婆婆的姊妹「姨嬤（台語）」，結果卻被糾正，但婆婆跟媽媽教的又不一樣，外加還分國、台語，讓她整個超級混亂。

這位女網友在「●【爆系知識家】●」發文，說婆婆家習慣用台語，娘家則是國語，所以她都教兒子叫婆婆「阿嬤」，叫娘家媽媽則是「奶奶」。結果難題就來了，「我原本以為兒子叫我婆婆的姊妹應該是『姨嬤』（台語），結果我婆婆說是『姨婆』（台語）」、「然後我媽是教我兒子稱呼她的姊妹們為『姨奶奶』，我以為是『姨婆』（國語）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但女網友又說，她教兒子稱呼她姑姑為「姑婆」，可是照娘家媽媽的稱呼法，好像應該叫「姑奶奶」。這樣的情況讓原PO一頭霧水，「所以問題來了，台語到底是叫『姨婆』（台語）還是『姨嬤』？國語到底是叫『姨婆』（國語）還是『姨奶奶』？還是地區不同稱呼方式不同？」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲祖母的姊妹怎麼叫難倒女網友。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

看到貼文後，不少網友紛紛留言討論，「如果我叫對方阿姨的人，我的孩子就要叫他姨婆；我叫姑姑的人，孩子叫姑婆，好像沒有刻意分娘家還是婆家，一切都看我是怎麼稱呼對方」、「姨婆，老公的阿嬤有好多姐妹，就分2345姨婆 XD」、「爸爸這邊叫姑婆，媽媽這邊叫姨婆，就看家長怎麼叫對方，再加輩分」、「我是覺得姨嬤喊起來比較親切也比較好叫，我都讓孩子學姨嬤～」

其中，就有人解答，「姨婆、姨嬤、姨奶奶都是一樣的意思，都是這小孩的爸爸／媽媽的媽媽的姊妹，也就是爸爸／媽媽的阿姨；姑婆是這小孩的爸爸／媽媽的爸爸的姊妹，也就是爸爸／媽媽的姑姑」、「姨婆和姨嬤是一樣的，是地區說法不同；姨婆和姨奶奶也是一樣，姨婆是我們一般國語稱呼，姨奶奶是外省人稱呼居多」、「娘家在屏東，我家是叫『姨婆』；我老公基隆人，他們說『姨嬤』。純粹只是地區不同有不一樣的說法而已，其實很常見的。」

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
退將夫人拒採檢闖病房！　罵髒話咆哮護理師
「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：阻止更大傷亡
LIVE／台灣前預官教堂掃射1死5傷　台裔勇醫擋槍悲留妻小
「富邦沒擔當！」他怒剪信用卡、賣股票　網狂刷1星抵制：輸不起
台裔醫師「父親剛去世」帶媽上教堂　英雄式擋槍亡悲留妻小
0+7上路防疫保單賠嗎？　金管會回應了
快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者國賠1200萬
金管會Google變「挺富邦輸不起」！　富邦被1星灌爆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

南投副議長傳確診「缺席總質詢」　會照開...議員坦言：怕怕的

「祖母的姊妹」怎稱呼？她教兒子喊「姨嬤」被糾正急求救

0+7上路！地方要中央加發快篩　陳其邁：其他縣市還是要去買啊

女兒家門口蓋檢查哨！爸曝現場照全身被噴酒精　4千人讚翻

買防疫險「有隔離通知書就賠」　2理由逆轉！他傻眼了

4星座520後桃花開　會被告白「我愛你」

客運掀停駛風暴　交部振興方向曝光

確診獨居10天新技能Get！　他洗工廠18年老廁所「馬桶亮到反光」

大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

南投副議長傳確診「缺席總質詢」　會照開...議員坦言：怕怕的

「祖母的姊妹」怎稱呼？她教兒子喊「姨嬤」被糾正急求救

0+7上路！地方要中央加發快篩　陳其邁：其他縣市還是要去買啊

女兒家門口蓋檢查哨！爸曝現場照全身被噴酒精　4千人讚翻

買防疫險「有隔離通知書就賠」　2理由逆轉！他傻眼了

4星座520後桃花開　會被告白「我愛你」

客運掀停駛風暴　交部振興方向曝光

確診獨居10天新技能Get！　他洗工廠18年老廁所「馬桶亮到反光」

大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

TWICE子瑜出道7年開個人IG　9妞首PO文滿滿團魂⋯歌迷見照片感動

他旅外工作「500萬置產歐洲2房」　嘆對台灣失望！掀一票人共鳴

打電競月薪100萬！Toyz公開「職業選手8年收入」　2原因勸退職業夢

致力環境永續搶攻新時代水商機　「台灣國際水週」早鳥優惠至5月底

桃園林小妹車禍不治！校長：家屬忍痛放棄侵入性手術　女駕駛送辦

退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

防輕症病程變長！醫籲備妥「2款居家藥品」　維生素C可降死亡率

民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

王高成／美國放棄一中政策？　過往偏中立場出現動搖

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天曝

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

連5天破6萬　這政策改了！醫：一堆人衝來打疫苗

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

「4生肖」下半月財運超旺！

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

更多熱門

相關新聞

「叭啦叭叭叭」求歌名　神人給正解

「叭啦叭叭叭」求歌名　神人給正解

一名人夫日前在車上偶然聽到一首歌，但只記得最後有女歌手在唱「叭啦叭叭叭，叭叭叭叭叭」，自己Google也找不到答案，這才決定PO到臉書詢問。沒想到很快就有神人給出解答，「一定是這首」，並貼出美國饒舌歌手G-Eazy《Me, Myself & I》的歌曲影片連結。

鄰施工打穿天花板　他上樓見1幕傻眼

鄰施工打穿天花板　他上樓見1幕傻眼

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

疫情圖看出2件事！台南鄉親「病毒認證的老人區」

疫情圖看出2件事！台南鄉親「病毒認證的老人區」

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

關鍵字：

稱謂稱呼長輩輩分爆系知識家

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面