快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　高嘉瑜轟黃天牧散播假消息

▲高嘉瑜轟黃天牧防疫廣告假消息。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，「保單之亂」持續延燒，民進黨立委高嘉瑜17日透過臉書痛批，金管會主委黃天牧近期在政府「防疫大作戰」廣告聲稱「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」變成假消息，因為現在保險公司不理賠理由百百種，保單之亂已經變成鬧劇一場。

高嘉瑜今天透過臉書痛批，這幾天黃天牧口口聲聲「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」變成最大笑話、假消息，因為「就算符合理賠條件，還是拿不到理賠金」。

高嘉瑜表示，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是「能不賠就不賠」，現在「0+7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠，難怪衛福部醫福會執行長王必勝說保險造成PCR之亂、打破防疫布局，現在在保險公司眼裡打3劑也是不賠的理由，打3劑竟變成對保戶的懲罰。

高嘉瑜痛批，另一個大笑話，複保險之亂竟是富邦自己打自己，富邦公司商品部設計出來的多種專案，裡面都放了「法傳」，所以保戶只要購買富邦兩個以上的專案，就打到自己了，例如：買疫苗險又買了個人意外險，就直接退件，所以是不能購買富邦兩樣以上商品的意思，甚至有保戶在保險期限還未到期前就被富邦強制退保。

高嘉瑜質疑，保單之亂已經變成鬧劇一場，持續神隱的金管會在Google map上已被改成「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，誠信破產的保險公司跟金管會到底要怎麼面對保戶？金管會主委每天的疫情宣導廣告變成最大的諷刺。