保險出新招拒賠？高嘉瑜轟「金管會挺富邦輸不起」、誠信破產如何面對保戶

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

0+7以篩代隔17日上路，確診者密切接觸者只要打滿3劑疫苗、快篩陰就可免居隔，改為進行7天自主防疫。政府逐步放寬防疫政策，也讓保險業者大幅減少隔離理賠壓力，卻引發不少民怨，如今又有新制，就有公司揚言，打3劑選3+4也是「自願隔離」不理賠，引來民進黨立委高嘉瑜砲轟，這幾天金管會口口聲聲說，「只要符合理賠條件一定拿得到理賠金」，現在則變成最大笑話、假消息。

高嘉瑜說，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是「能不賠就不賠」，現在打3劑選3+4拿不到錢，難怪衛福部醫福會執行長王必勝說保險造成PCR之亂、打破防疫布局，現在在保險公司眼裡打3劑也是不賠的理由，打3劑竟變成對保戶的懲罰。

高嘉瑜指出，另一個大笑話，重複保險之亂竟是富邦自己打自己，富邦公司商品部設計出來的多種專案，裡面都放了「法傳」，所以保戶只要購買富邦兩個以上的專案，就打到自己了。例如，買疫苗險又買了個人意外險就直接退件，所以是不能購買富邦兩樣以上商品的意思，甚至有保戶在保險期限還未到期前就被富邦強制退保。

高嘉瑜認為，保單之亂已經變成鬧劇一場，持續神隱的金管會在google map上已被改成「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，誠信破產的保險公司跟金管會到底要怎麼面對保戶？金管會主委每天的疫情宣導廣告變成最大的諷刺。

▲中正紀念堂車來速篩檢站。（圖／記者李毓康攝）