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社會 社會焦點 保障人權

魚丁糸爭「蘇打綠」商標吞二連敗　網友「一句話」成關鍵

▲▼魚丁糸「池堂影夜」小巨蛋演唱會記者會，團員小威、家凱、青峰、馨儀、阿福及阿龔出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲魚丁糸6名團員向前經紀人提告要求拿回「蘇打綠Sodagreen」商標，二審再度敗訴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃資真／台北報導

由主唱青峰領軍成立的天團「蘇打綠」在2018年與前經紀人林暐哲決裂，改名「魚丁糸」重新出發。團員6人也向林暐哲經紀公司提告，請求返還商標團名「蘇打綠Sodagreen」。智財法院認為有網友提出「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」，認定大多數消費者無法連結6人與「蘇打綠Sodagreen」，二審再判6人敗訴。

團員們表示，「蘇打綠Sodagreen」是由主唱吳青峰，將「蘇打」（對應味覺之氣泡感）及「綠」（對應視覺之顏色）連結在一起，考量清新活潑年輕之寓目印象，特別安排中英文及各文字位置，以手寫之方式形成之創作，由原告6人為著作人。與林暐哲建立經紀關係前，就使用「蘇打綠Sodagreen」為藝名並成名受矚，此為眾所周知之事實，請求林暐哲返還商標。一審判6人敗訴。

案上訴二審，6人主張「蘇打綠Sodagreen」是由大家共同發想、定名而成，持續投入時間、心力，已使「蘇打綠Sodagreen」等同於6人，形成密不可分的關係。2003年成團後，2004年與林暐哲公司簽約，但2018年解約後，林暐哲應返還6人委託管理之商標。且「蘇打綠Sodagreen」屬6人之姓名權、人格權，不容對方得以無限期延展該權利。

林暐哲反駁，註冊「蘇打綠Sodagreen」商標公告至今已超過十餘年，均由自己申請及維護，況商標之註冊均已超過評定之法定5年期限，不得再行爭執不可註冊商標或應予撤銷事由。

▲▼第31屆金曲獎最佳國語男歌手獎吳青峰。（圖／攝影中心攝）

▲吳青峰獲第31屆金曲獎最佳國語男歌手獎。（圖／攝影中心攝）

林暐哲強調，團體需依照林暐哲音樂社之指示，參與各項表演，是否參與之最終決定權限並不在上訴人，而係由林暐哲音樂社決策。亦即原將解散的6人是「拜託」林暐哲音樂社經營其演藝事業，而非「委託」。而6人的經紀約也與註冊商標一事無關，請求駁回上訴。

法院指出，6人的名字分別為何景揚、史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱，無一人名為「蘇打綠Sodagreen」，且至今仍未見具體說明究竟渠等以何種法律依據如何共有「蘇打綠Sodagreen」此一名詞，故無法採信6人享有團體之姓名權、人格權。

且6人在原審先稱「蘇打綠Sodagreen」一詞由「吳青峰、史俊威2人共同發想」，或稱「為吳青峰個人之創作」，二審又改稱「是由6人共同發想」，說法一變再變，顯然不能證明6人共有「蘇打綠Sodagreen」此一名詞。

法院認為，樂團成立後，歷經諸多團員之變動，且有網友留言表示「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」、「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」，顯見大多數之消費者亦無法連結上訴人與「蘇打綠Sodagreen」。

法院審酌，林暐哲音樂社投入眾多資源致力發展當時非主流市場之「獨立音樂」，見經營漸有起色，因此在2008年申請註冊系爭商標；又6人與林暐哲簽署的經紀約中，並無「註冊商標」4字，故林暐哲音樂社請註冊商標，客觀上屬「自己之事務」，並非6人之事務，主觀上當然會為了自己的利益加以管理，因此無任何不法可言。二審駁回吳青峰等6人上訴。

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