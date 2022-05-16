不滿放沖天炮驅鳥燬2棵珍貴日本黑松　提告求償60萬敗訴

▲邱姓男子指控曾姓男子，多次放沖天炮驅趕野鳥，致沖天炮掉落燒焦兩棵珍貴日本三和黑松造成枯死，向曾男提告求償60萬元，台南地院以證據不足判他敗訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



邱姓男子在台南新營地區栽種日本三和黑松樹，邱男指控種植水稻的曾姓男子，涉嫌於2021年10月3日多次放沖天炮驅趕野鳥，致沖天炮掉落燒焦兩棵黑松，他搶救無效枯死，憤而向曾男提告求償60萬元，審訊中曾男否認是他所為，台南地院法官以邱男舉證不足判他敗訴，可上訴。

邱男指控曾男在其種植日本三和黑松之地附近租地種植水稻，之前常放沖天炮驅趕鳥類，他多次勸阻曾男不要再放沖天炮，對方仍置之不理。2021年10月3日清晨、中午到下午，曾男繼續放沖天炮，害他兩棵珍貴的日本三和黑松樹遭嚴重燒焦，曾男雖有拿1萬5千元，買日本開根素藥劑試圖搶救，仍然搶救無效，兩棵三和黑松枯死。邱男事後向新營分局警方報案，曾男原本答應賠償損失，後來又反悔、不願意賠，只好走司法途徑求償，以每棵30萬元代價，向曾男求償60萬元。

法院審問時，曾男表示因為在邱男的黑松農地旁租1塊農地種水稻，過去為驅趕野鳥啄食結實後的水稻，確曾放沖天炮趕鳥，但2021年遇旱災，嘉南地區第2期水稻栽種時間延後，10月底之後才結穗，10月初水稻尚未結穗，沒有野鳥啄食問題，不必放沖天炮趕鳥。如真有人在那時間放沖天炮，邱男應舉證是他放沖天炮落地後，造成其三和黑松被燒燬，不然邱男所控不符常理、似有嫁禍之嫌。

邱男開庭時雖有找證人指證說，看過曾男拿1萬5千元給邱買藥劑，有聽到邱男對曾男說：「樹是你燒的，買藥劑救看看，救不起來以後再談賠償」。受理報案的派出所副所長到庭作證說，知道雙方到派出所協商此事，因從曾男放炮後，到樹木死掉已過很長一段時間，曾男還懷疑樹木死掉是否是他造成的？

法官審理後認為，證人的證詞與邱男主張的2021年10月3日曾男涉侵權行為均無關，邱男所舉證據，也無法證明曾男在2021年10月3日有何侵權行為，因證據不足，判邱男敗訴。可上訴。