人夫同居女車友「內褲晾陽台」　正宮提告因「這張紙」敗訴

▲黃姓男子與妻子爭吵後搬進鄭姓女車友住處，妻子提告求償卻因證據不足法官判免賠。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者蔡怡萍／新北報導

一名林姓女子控訴黃姓丈夫與重機社團認識的鄭姓女車友過從甚密，2人多次互相傳送訊息表示愛意，丈夫甚至還離家搬去與鄭女同居，不但親密同進同出、還大剌剌將內褲晾在鄭女住處陽台，林女憤而對2人求償51萬，但法院認為2人訊息多為分享網路文章、討論婚姻，看不出有「示愛」或踰矩行為，判林女敗訴。

林姓女子主張與黃姓丈夫結婚後，對方不僅不努力維持婚姻圓滿，還藉由重機社團認識鄭姓女車友，更發現2人在2021年4月起發生超乎正常交友的關係，鄭女常常以LINE表達愛意，丈夫也手寫情書翻拍給對方。林女因發現此事向丈夫求證，大吵一架後丈夫甚至直接離家搬進鄭女住處大方同居。

林女指出，丈夫與鄭女此後更是親密相伴，開著車載鄭女出遊、替她撐傘，在馬路上幫忙全身噴灑酒精消毒，接送對方後同回鄭女住所，還將日常衣物、內褲等大剌剌晾在陽台，貌似親密伴侶，林女認為丈夫與鄭女已超越正常交往的分際、侵害配偶權，精神痛苦不堪而對2人提告求償51萬。

黃姓丈夫也主張，與鄭女只是單純朋友，妻子提出的對話證據只有片面內容、遭斷章取義，鄭女也只是以朋友角度針對他的婚姻提出見解，而手寫信也是表達對於認識鄭女這位知音好友感到慶幸，與「示愛」毫不相關。

而鄭女也表示，因為當時黃男突然與妻子爭吵、負氣離家，毫無準備規劃，對於只能暫住公司深表同情，於是提出以租賃方式出租家裡空房給黃男，並非與男子同住一間房，且家中還有需要照顧的年邁父親跟兒子同住，因為租約而同進出、晾曬衣物也屬合理需求，並無男女之情。

對於林女提出的2人對話，「並不是你不值得幸福，而是我們浪費太多時間在不幸福。(互相折磨)有時候並不是過不去，而是我們不讓事情過去。(妥協導致的假象)一個人，並不可怕，兩個人卻依然寂寞著，才是真的可怕。」等文字，鄭女強調是分享作家角子的文章，與自己閱讀後的心得，因為知道黃男婚姻遇到問題，才提出見解給予關心，僅止於朋友間正常聊天。

至於黃男駕駛鄭女車輛共遊、互相接送，噴酒精撐傘等，經調查都在公共場合所為，也無其他證據證明2人有其他親暱舉動，且2人也確實有房屋租賃契約書，難認2人有逾越男女交往分際、侵害配偶權的事實，新北地院審後駁回林女提出的損害賠償，判2人免賠，仍可上訴。