PCR採檢致流鼻血　醫：可能有鼻中膈彎曲

▲PCR採檢，示意圖，非當事人。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／綜合報導

港星王喜入境採檢後流鼻血，情況嚇人，有醫師研判，可能有鼻中隔彎曲，再加上脆弱的鼻黏膜被乾燥棉棒劃過去，磨破微血管造成出血。醫福會執行長王必勝也說，可能與鼻中膈彎曲、鼻胛比較厚，長時間搭飛機鼻腔乾燥等皆有關，後續有提供關懷，請他見諒。

港星王喜昨（3）日飛抵台灣桃園機場，入境PCR採檢時鼻孔被戳到流鼻血。他批評弄傷他的醫護人員採檢後馬上離開現場，又自拍多張口罩沾滿血的照片PO網表達不滿。

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外科醫師王樹偉在其臉書表示，鼻腔採檢是不容易的工作。要把棉棒伸到鼻腔最後面鼻咽處採樣。從鼻孔到鼻咽，大概5公分不到的路徑，並不像珍奶吸管一樣直直寬寬的，例如有鼻中隔彎曲的情況，兩邊鼻內的空間就會不同。再加上鼻黏膜是很脆弱的，乾燥棉棒劃過去，就有可能會磨破微血管，造成出血。

他指出，會把一支左手放在腦後，是因為做採檢的時候，有些人會不由自主把頭往後縮，這時候已經在鼻中的棉棒更容易擦到旁邊黏膜。固定頭部和把頭往前推，這兩件事情是不一樣的。王樹偉表示，沒有人希望在採檢過程中把人弄痛，或是弄到流鼻血。



王必勝今受訪時指出，出血原因可能因為鼻中膈彎曲、鼻胛比較厚，長時間搭飛機鼻腔乾燥等，可能因個人因素造成意外，但都是不太嚴重的副作用，請這名個案多多見諒，有問題都可隨時向醫護團隊反應。