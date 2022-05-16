音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

▲學校多人被拉走隔離。（圖／翻攝自平原晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省近日疫情反彈，當地許多高校不敢懈怠，長期以來處於封閉管理狀態。近日，鄭州大學一名音樂系女大生翻牆出校，和男友約會趴趴走，最後回校後被確診，以一己之力害同校5000多人被隔離，還有多名同宿舍同學確診。目前，該女生被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

據《平原晚報》報導，5月1日，鄭州大學一名音樂系女大生私自外出，與男朋友前往電影院看電影，隨後去燒烤店吃了燒烤（曾有其他陽性患者在該店就餐）。5月4日晚，該女生出現發熱症狀。

5月5日下午，該女生再次私自外出到鄭州大學附屬醫院發熱門診就診，核酸檢測為陽性。隨後，同宿舍4人也確診。

隨後，鄭州大學發布《關於配合落實疫情防控措施的緊急通告》。通告表示，即時起，全校強化靜態管理措施，暫停校內人員流動，取消堂食。師生足不出戶，做好個人防護，就餐請就近取餐。

據悉，該女生外出遊玩後，期間活動軌跡廣，接觸人員多。而她也因違反防疫規定、進出飯店不掃碼、刻意隱瞞行程，被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

同校學生稱，五一期間，鄭州大學已經不允許私自外出，而此次因為該女生的緣故導致南校區5000人被隔離，1000名師生需要轉運至焦作市異地隔離。

5月12日，鄭州大學發布通告稱，自5月14日零時起，主校區、北校區、東校區解除靜態管理，校園繼續實行全封閉管理，恢復堂食。5月16日起主校區、北校區、東校區實行封閉式管理，恢復線上線下混合教學，教職員工非必要不進校。