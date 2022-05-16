　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

▲▼女大生私自外出會男友，感染新冠被立案。（圖／翻攝自平原晚報）

▲學校多人被拉走隔離。（圖／翻攝自平原晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省近日疫情反彈，當地許多高校不敢懈怠，長期以來處於封閉管理狀態。近日，鄭州大學一名音樂系女大生翻牆出校，和男友約會趴趴走，最後回校後被確診，以一己之力害同校5000多人被隔離，還有多名同宿舍同學確診。目前，該女生被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

據《平原晚報》報導，5月1日，鄭州大學一名音樂系女大生私自外出，與男朋友前往電影院看電影，隨後去燒烤店吃了燒烤（曾有其他陽性患者在該店就餐）。5月4日晚，該女生出現發熱症狀。

5月5日下午，該女生再次私自外出到鄭州大學附屬醫院發熱門診就診，核酸檢測為陽性。隨後，同宿舍4人也確診。

隨後，鄭州大學發布《關於配合落實疫情防控措施的緊急通告》。通告表示，即時起，全校強化靜態管理措施，暫停校內人員流動，取消堂食。師生足不出戶，做好個人防護，就餐請就近取餐。

據悉，該女生外出遊玩後，期間活動軌跡廣，接觸人員多。而她也因違反防疫規定、進出飯店不掃碼、刻意隱瞞行程，被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

同校學生稱，五一期間，鄭州大學已經不允許私自外出，而此次因為該女生的緣故導致南校區5000人被隔離，1000名師生需要轉運至焦作市異地隔離。

5月12日，鄭州大學發布通告稱，自5月14日零時起，主校區、北校區、東校區解除靜態管理，校園繼續實行全封閉管理，恢復堂食。5月16日起主校區、北校區、東校區實行封閉式管理，恢復線上線下混合教學，教職員工非必要不進校。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
滾床片破10萬觀看！　「雪乳戰神」心死發聲了
學生確診飆破9萬！　全台2102校停課
快訊／士林民宅大火！　1人躺浴室「救出已成焦屍」
南韓「最愛的台灣人」排行出爐！　他看第3名超興奮
美槍擊「台僑1死5傷」死者身份曝！　她驚揭父母保命關鍵
快訊／國泰產跟進「拒重複投保」！　公告出爐
慢16秒就被活埋！他抬頭一看急倒車　土石流瞬間崩落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

北大深夜爆學生抗議 ！不滿校方建牆封鎖　微博全面封鎖消息

大陸要建「永久性方艙醫院」！衛健委主任：堅定不移貫徹動態清零

大陸4月經濟數據慘淡！　消費年減11.1%「創逾兩年來新低」

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

快訊／上海：6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

北京本土新增54例　12個區今起連三天核酸篩查

上海新增本土「首度降至1千例以下」　今起復商復市

胡錫進：經濟觸目驚心　怎能讓北京、上海反覆封控

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

北大深夜爆學生抗議 ！不滿校方建牆封鎖　微博全面封鎖消息

大陸要建「永久性方艙醫院」！衛健委主任：堅定不移貫徹動態清零

大陸4月經濟數據慘淡！　消費年減11.1%「創逾兩年來新低」

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

快訊／上海：6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

北京本土新增54例　12個區今起連三天核酸篩查

上海新增本土「首度降至1千例以下」　今起復商復市

胡錫進：經濟觸目驚心　怎能讓北京、上海反覆封控

隔離2次都沒事…她推「強免疫力菜單」　羞躲危機：夫確診前還交合

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

劉冠廷快篩陽！　女友孫可芳「記者會緊急取消」

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

獨／八點檔男星確診　不忌口竟「身體發炎反應」增強

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

南加州「台灣教堂槍擊案」死者身分曝光　制伏槍手牧師回報現況

薛凱琪戴藍色放大片變「大陸網美臉」！　網看傻認不出：好恐怖

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

上海6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

87億毛澤東書法遭賤賣！3賊慘了

童爬變壓器慘成「電火球」全身冒煙

胡錫進：怎能讓北京、上海反覆封控

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

北大深夜爆學生抗議 ！微博全面封鎖消息

女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離

無頭牛蛙火鍋中復活！跳出生天又被夾回去

兒質疑「毛小孩吃的比我貴」母糗秒笑

上海新增本土首度降至1千例以下　今起復商復市

3歲童掉入下水道消失！父眼睜睜看兒被沖走

陸專家：把特斯拉稅金發給上海窮人

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

更多熱門

相關新聞

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

一名女大生因出現發燒、頭痛、胸悶喘不過氣等7症狀，在家自篩結果為陽性，於是搭乘防疫計程車前往醫院做PCR採檢、求診，等待的過程讓她崩潰認為「離死亡最近的一次」，沒想到輪到她看診時，一名醫生突然對她吼著「你是輕症！回家吃藥！」令她傻眼到不行。

3名女大生洗澡被室友偷拍傳男友！淪多P意淫對象

3名女大生洗澡被室友偷拍傳男友！淪多P意淫對象

女大生看男友手機　他曝「只是砲友」怒告

女大生看男友手機　他曝「只是砲友」怒告

女大生被7條流浪狗圍攻　畫面曝光

女大生被7條流浪狗圍攻　畫面曝光

女大生被男友嫌「打扮像國中生」：不牽我手

女大生被男友嫌「打扮像國中生」：不牽我手

關鍵字：

鄭州大學女大生

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面