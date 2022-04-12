等公車突然衝出凶狠流浪狗　女大生驚嚇逃跑「被7狗圍攻」畫面曝光

▲女大生突然被7條流浪狗攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一名女大生在學校附近等公車時，突然被6、7條流浪狗攻擊，嚇得她立刻拔腿就跑，最後仍被這群狗圍攻，驚險過程全被路上監視器給拍了下來，在網路上引發民眾抗議，希望政府能盡快處理流浪狗問題。

當地媒體報導，事件9日發生在土耳其東部城市凡城(Van)當地大學Van Yüzüncü Yıl University附近，影片中可看到，這名年輕女學生在車站等公車時，遠方突然有2條流浪狗往她的方向衝過來，沒多久又有5條流浪狗從四面八方出現，一起追著她攻擊。

影片在網路上瘋傳後引發網友批評，市政府發言人表示，他們後來已前去校園處理流浪狗問題，順利捕捉65條具攻擊性的流浪狗至動物收容中心，其中40條是比特犬，平時也有專門團隊負責處理校園流浪狗問題。不過報導中沒有提到女學生傷勢情況。