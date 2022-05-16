桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

▲0516桃園記者會。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、郭玗潔／桃園報導

今（16）日指揮中心公布全國新增6萬1697例確診個案，其中桃園市新增8635例，市長鄭文燦在疫情記者會上表示，確診人數比昨天下降10.75%，會目前累積居家照護者為6607人，到15日為止，居家照護總計為10萬1722件，有4萬2204件完成線上諮詢，完成度41%。另外，明天起有9社區採檢站啟用綠色通道，為6歲以下兒童和65歲以上長者及其家人服務；另外，在國中會考方面，目前確診國3生有5位，會在6/4、5進行補考，居隔的23位學生則使用備用考場。

鄭文燦指出，醫院採檢站有14家，診所採檢站7家，社區採檢站有9家，加起來是30個採檢站，另新增3個採檢站，分別是中壢的慈濟園區、大溪及龜山，共有33採檢站。目前醫院加上社區採檢站，已到達1萬8千左右採檢人次，昨日採檢6225人，陽性率達80%，表示社區傳播仍在進行中；目前有11家專責醫院開設專責病床已達1281床，使用度為3成。

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其中9社區採檢站預計從明天開始啟用綠色通道，6歲以下兒童和65歲以上長者及其家人，皆可使用PCR採檢、拿藥、看診3合1服務；新設立的3個快篩站中，中壢慈濟園區從19日開始也會投入服務。

在醫院方面，有幼兒通道的有5家，包含林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、榮總桃園分院；幼兒急性專責病房則以林口長庚醫院、部立桃園醫院、國軍桃園總醫院3家醫院擔任。

鄭文燦表示，疫苗接種方面，今起針對65歲以上長者、長照中心、洗腎或免疫功能低下者等，提供第二劑疫苗施打。民眾除了可以在醫療院所接種，市府於5/18、21兩天上、下午，將開設26站免預約接種站，提供第1到3劑的疫苗施打，共超過11萬人次的接種量能，疫苗為莫德納和高端，高端須年滿20歲， 莫德納須年滿18歲；此外，60歲以上長者和50歲以上的原住民可由愛心計程車免費接送，完成接種後還可領取700元禮卷和桃園好米1包；在學生疫苗接種方面，6-11歲為入校接種，12歲-17歲青少年若未完成1、2劑疫苗，可自行到醫療院所接種。

另外，針對5/21登場的國中會考，鄭文燦表示，目前報名人數為2萬763人，市府共開放22個考場，每個試場都有居隔和自主防疫學生的備用考場，不開放陪考，但考生可於前1天5/20到考場看位置，但不能進入試場。截至5/15的確診國3生有5位，會在6/4、5進行補考，居隔的23位學生則使用備用考場應考。