BNT兒童疫苗到貨「爆莫德納抽單潮」　陳時中：尊重家長意願

▲5/16輝瑞兒童劑型疫苗抵台，卻爆出家長「莫德納抽單潮」。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑在今（16）日上午到貨，陳時中提到，兒童疫苗總共220萬劑，剩下還有140多萬劑還會再來，足夠提供國內5到11歲的兒童施打。不過此消息一出，也爆出家長針對莫德納疫苗抽單，他也表示會尊重家長意願。

指揮中心公布，今年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗77.76萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，該批效期至今年9月30日。

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而今日陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會提到，此波兒童劑型疫苗和成人劑型疫苗，總共400萬劑，其中成人疫苗180萬劑已經到貨且封緘了，可以進行施打；而兒童劑型疫苗共有220萬劑，因此除了今天抵達的77.76萬劑，還有140多萬劑還會再來，足夠提供國內5到11歲的兒童施打。

另外有消息指出，BNT兒童疫苗到貨以後，傳出許多家長紛紛對莫德納疫苗抽單，陳時中表示，尊重一般民眾，尤其小孩子打疫苗都要尊重家長的意願，要在很安心的情況下再施打，對於增加學校負擔覺得很抱歉，但大家都是站在未來主人翁權益來考慮就好。