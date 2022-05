美智庫：俄可能已放棄包圍萬名烏軍　秘密動員成立新部隊

▲俄羅斯軍隊正在進行秘密動員,成立新部隊。圖為俄羅斯部隊。(示意圖/路透)

美國智庫「戰爭研究所」15日晚間發布的烏俄戰況報告指出,俄羅斯軍隊可能已耗盡準備好戰鬥的後備役人員,這將迫使莫斯科從其他地方調兵,包括動用私人軍事公司與民兵,秘密動員,成立新部隊。另方面,俄方也可能放棄原本包圍數萬名烏兵的目標,轉而集中精力在東部盧甘斯克州。

綜合紐約時報、半島電視台報導,這份報告引述烏克蘭武裝部隊總參謀部消息指出,俄羅斯約有2500名後備軍人在別爾哥羅德(Belgorod)、沃羅涅日(Voronezh)及羅斯托夫(Rostov)地區受訓,以支援俄羅斯在烏克蘭的行動。但這遠不足以補充俄羅斯部隊,因部分地區人員折損達20%。

戰爭研究所指出,俄羅斯軍隊正在進行秘密動員,成立新的部隊,而這些部隊的成員可能沒有受過足夠訓練,無法發揮戰鬥效力,也沒有作戰的動力。

另方面,戰爭研究所也認為,俄軍很可能放棄包圍從東北部伊久姆(Izium)到東南部頓內茨克市數萬名烏軍的計畫,把重點放在東部盧甘斯克州。

