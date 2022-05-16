孩童燒到狂喘！蹲坐急診室外「小身軀一直抖」　他急做1舉動被讚爆

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情嚴重，昨日病例數逼近7萬例。就有一名網友發文表示，他昨天陪爸爸做PCR檢測時，遇到一位排隊的孩童因發燒又喘又發抖，讓他趕緊拿出退燒藥給對方服用。文章曝光後，底下大票網友狂讚好心 ，「謝謝你的愛心」、「好心疼這個孩子，還好你有帶藥可以給他」。

這名網友在臉書社團「信義區三兩事」、「確診者有話要說」上貼文，提到他昨天陪爸爸做PCR檢測時，看到一位候診的孩子坐在外面直發抖，且還不時喘大氣。經過家長同意後，他拿出備用的退燒藥給孩子服用半顆，接著再到附近超商買了4瓶健康補給飲料，要孩子持續補充。

孩子靠在牆上看起來相當虛弱，而他也因為身體不舒服而嚇得快哭了，淚水全在眼眶打轉，後來等了1個多小時終於進診間。將這一切看在眼裡的原PO事後整理出5大點，要與各位爸媽分享：

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1、急診不等於萬靈丹，醫護人員辛苦了。

2、建議一開始先讓孩子在家喝電解水、吃維他命C、吃常備藥或視訊看診。

3、如果要帶孩子跑急診，一定要先帶好常備藥品和健康補給飲料。

4、高燒時測不出血氧濃度。

5、請不要獵巫醫院，醫護人員都很辛苦。

▲孩童邊抖邊喘。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，一票網友看到孩子狀況感到心疼不已，「我邊看，眼淚都掉下來了，很心疼小朋友」、「看了影片真的覺得好難過」、「有孩子的人看了真的好心疼啊」、「看了好心疼，難過」、「孩子加油」、「祝福小朋友早日康復」。

還有不少網友大讚原PO很好心，「謝謝您的好心，也是建議先吃退燒藥退燒」、「感謝您的好心幫助，希望這位孩子平安」、「好人一生平安」、「謝謝您的善心」、「謝謝你的善心幫助這位小孩」、「謝謝你的幫忙，好暖心」。