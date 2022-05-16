「4生肖」下半月財運超旺！把握「1件事」有機會翻轉人生

▲今（16）晚威力彩頭獎上看3.1億元，這4生肖不妨試試手氣。（圖／記者張一中攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

時序進入5月下半月了，12生肖的運勢也有所更迭，清水孟國際塔羅小孟老師就點名「4生肖」，將在5月下半個月進入財運超旺時期，建議多多把握身邊的機會和人事物，加上台彩今年端午加碼6.6億元，讓今（16）晚威力彩頭獎上看3.1億元，這4生肖不妨藉助好運勢試試手氣，有機會翻轉人生。

Top4：屬兔

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屬兔會有幸運來相伴，因此努力是值得的。許多事都得親力親為，也得承擔很多壓力，但好在事情都能得到緩解，特別是在正財方面，因為事業辛苦不容易，兔子也有所體認，所以會很認份的把事努力做好，正所謂有付出就有代價，正財收獲滿滿，同時得到很多資源，好好運用商業頭腦，能為您的財庫裝進滿滿的財富。

Top3：屬雞

屬雞的朋友，特別是靠口才賺錢的人，在賺錢方面流利的口才能更能好好發揮，頭腦想法更加靈光，詼諧的機智也贏得主管及客戶欣賞，獎金入袋量更加提升。

Top2：屬猴

屬猴的朋友們，有機會跟另一半共同理財，而一起創造財富，或因另一半的緣故，獲得額外的財富 ; 若是有與他人合作投資的，獲得收益的機會大增。

Top1：屬豬

屬豬的朋友在投資方面有出現很多的想法，投機的念頭也會增加，只要有付出行動的，賺得財富的可能性也大增，也更容易解套。隨著好運的增加，也許收入會跟著增加，但要記得，好運來得快，去得也快，要懂得珍惜身邊的一切。