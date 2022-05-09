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我的貴人在哪裡？ 2022下半年該抱大腿生肖公開

▲（圖／取自免費圖庫xframe）▼

▲2022下半年十二生肖貴人運。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

生活中心／綜合報導

2022年都快過了一半了，是否還覺得自己運勢暗淡、前途茫茫？《六韜書院》一一點出十二生肖的貴人在哪裡，尤其是1990年次屬馬的朋友，是今年下半年運勢最旺的一群人。

屬鼠的人
屬豬、猴的人是你今年的大貴人，尤其是1971年次和1959年次的豬，多和他們合作可以增加財運。

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屬牛的人
今年貴人特別多，尤其是身邊有屬馬、蛇、鼠、豬，其中1990年次屬馬的朋友、1984年屬蛇的以及1959年屬鼠的朋友，記得大腿要抱緊處理。

屬虎的人
屬虎的人今年本身就很旺，但如果能和1990年次屬馬的朋友、1971和1959年次屬豬的朋友、以及1984年次屬鼠的人多接近，就算今年犯太歲也沒再怕。

屬兔的人
馬、豬、虎是今年的屬兔的財運大貴人，尤其是1990年屬馬的朋友， 1983、1959、1971年屬豬的朋友，屬虎的則是特別強調1974年次的朋友。

屬龍的人
屬鼠、豬、馬三個生肖的朋友將會為你今年帶來好運。其中1990年屬馬的人最旺，與之親近非常有加分作用。屬龍和屬豬的雖然有時候是冤家，但也能夠互相扶持一起前進。

屬蛇的人
屬蛇的人今年要多靠自己發奮圖強，如果自己不努力想靠別人也是枉然，不過別失望，身邊要是有屬馬、雞、猴、虎的好朋友，還是能夠在茫然的時候給幫你一把。

屬馬的人
今年下半年屬馬的人運勢銳不可擋，特別是已經被提到很多次的1990年次的馬不但是別人的貴人，也是自己的貴人。只要走在正道上，今年前途無可限量。

屬羊的人
屬馬、豬、虎的朋友今年是屬羊的大貴人。除旺到不行的1990年次屬馬朋友之外，另外屬豬的也能替羊帶來好運，但可以觀察立春前他的運勢，從他們的身上學習待人處事的智慧。

屬猴的人
屬猴的人今年不求人，自己抱緊自己大腿就對了，或是找其他同樣屬猴的朋友取暖也是不錯的方式。

屬雞的人
屬雞的人貴人方向在屬虎、馬、豬的朋友，尤其是1974年次的虎、1990年次屬馬的朋友都能帶給你好靈感。

屬狗的人
屬狗的人今年下半年記得要聽長輩的話，尤其是屬蛇和屬馬的長輩，另外1990年次屬馬的朋友也能夠助旺。

屬豬的人
屬豬的人今年下半年運勢都不錯，但記得要多愛自己一點。也能夠找屬鼠的長輩來當軍師，藉由他們的智慧來幫助自己，另外1990年次屬馬、1974年次的虎朋友也都能互相加分。

整體來說：虎、馬、豬三個生肖在2022年下半年是運勢看漲的三大星座。趨吉避凶安然度過2022下半年。

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