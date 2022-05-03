女生認清了！男生臉上「6特徵」恐會家暴　出現這顆痣要注意

▲命理師分析，6面相男生會是家暴男，女性要遠離。（示意圖／翻攝自123RF）

記者邱晟軒／綜合報導

從命理學角度來看，從面相可以看出一個人的性格及運勢。對此，運勢命裡專家小孟老師今（3日）指出，若男生有這6種面相，往往性格衝動易怒，恐怕會有暴力傾向，女性應該要遠離。

1、下三白眼：

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所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人眼睛比較邪，心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到一定要特別小心。

2、白狼眼：

白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常也跟下三白的眼睛很像，白眼球面積大，配合面相臉頰比較凹陷，構成白狼特質，其特質控制慾強，欺負弱小。

3、眉毛由粗變細：

眉毛由粗變細的人，尤其眉尾很細很睎疏的對象，情緒上頭時可能會要脅對方。

4、鼻樑凹陷，鼻孔小：

此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。

5、嘴唇有痣+牙齒參差不齊：

嘴唇有痣的人講話比較厲害直接，再搭配牙齒亂就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況。

6、兩頰凹陷+額頭高+禿頭：

這種特質的人得失心很重，得不到的他會毀掉對方，而且會抓住女性特點，說話看似誠懇但其實賊頭賊腦，一旦你有弱點被他抓住你會不斷被攻擊與騷擾。