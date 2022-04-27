3生肖下半年鹹魚大翻身 ！吉星加持...「愛情+財運」旺到年底

▲3生肖上半年超倒霉，下半年起運勢大發。（圖／Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

所謂風水輪流轉，人的運勢時高時低，當走到一個谷底時，總會否極泰來順勢而上。《網易》運勢專欄便點名3生肖，雖然今年上半年超倒霉，但卻能在下半年逆轉，不但財運大發，還一路興旺到年底。

第一名：生肖狗

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬狗的人機智勇敢，他們做事雖然容易一根筋，但卻善良直爽，做事情願意勇敢嘗試，創意十足，容易讓自己的人生變得精彩無比。肖狗人上半年受太歲間接影響，運勢多有波折，但下半年一到，隨著「天解，地解，八座，天馬」四大吉星的到來，運勢將有巨大的改變，財運上有望獲利，事業順遂，愛情圓滿。

第二名：生肖馬

屬馬的朋友，個性直接，為人熱情，他們對任何事情都認真負責，敢作敢為，有膽有識。少年時憑藉自己出眾的能力，有一鳴驚人之勢。生肖馬五行為火，與申猴之金相剋，運程受到波及，因此上半年有「喪門星」劫運，會有失財之風險。但到了下半年，又因「驛馬星」降臨，屬馬人會強勢轉運，無論事業還是愛情，皆有喜訊傳出，財情雙收。

第三名：生肖羊

屬羊的人天生個性溫和、性子軟，心腸好，一生廣結善緣，受人愛戴。在上半年，因受三凶星劫財格局的影響，整體運下滑嚴重，諸事不順，有破財和失業的風險產生，不過到了下半年，在「太陽，紅鸞」二吉星的照耀下，肖羊人的運勢將會逆勢上揚，工作事業將會順風順水。更有望收穫一份珍貴愛情，可謂財色兼收，福祿兼得！