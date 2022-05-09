長點心！4生肖職場小人多　表現太好被打壓

▲職場中誰最容易招小人的4生肖。（圖／取自免費圖庫xFrame）

生活中心／綜合報導

上班族想要在職場上拚出好成績，除了本身的能力、運氣，還有一點也得非常留意，待人處事更加圓融，你表現太好，可能招來妒忌，據《科技紫微》網指出，4生肖的人當心「功高震主」危機，小心因為能力好遭到小人陷害。

生肖牛

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講究工作的態度、效率，堪稱是模範勞工的代表，如果你已經爬到中層主管位置，就得當心瓶頸或是陷阱隨時出現，因為上層主管總是怕你威脅到他的地位，主管總是希望有能力的下屬來為他抬轎，你得用心體會，顯出他的尊榮。萬一他下達的命令有瑕疵，不要貿然糾正，而是試著在執行過程自動修復，展現你低調堅韌的一面，剛好這也是你擅長的工作模式，不是嗎？對你未來的發展很有利。



生肖蛇

反應快，應變能力十分強，在複雜多變的業界環境中容易脫穎而出，你的主管會欣慰有人能託付重任，但是同事恐怕就會看不順眼，想藉著打壓你來刷存在感，如果你驚覺身邊小人多，不要急著跟主管打小報告，謹記「人在屋簷下，不得不低頭。」的理念，把團隊合作放在第一順位，暗中默默學習，韜光養晦，等到有表現機會來臨時，自然能翻身，脫離是非之地。

生肖虎

向來追求卓越，像山中猛虎一般盡情展現強勢與優越，在職場擔任主管職位時，你很能發揮領導架勢，如果沒有舞台發揮時，你會設定一個假想敵，然後找機會取而代之，野心十足的你，成為身邊同事和長官無法漠視的人，要切記「不在其位，不謀其政。」學會與他人和平共處。不能只管自己績效，也要考量他人會不會餓肚子，唯有多些同理心，並常保謙虛和善，才能讓你站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

生肖馬

目標清晰、手段俐落，其實他們有一種隱藏的心高氣傲，容易引來眼紅忌妒，對於按部就班、慢工出細活的主管來說，你會帶來壓迫感，打亂他人的做事節奏，如果不把你「壓下去」不就被你牽著鼻子走？當然你有你無法忽視的好表現，但是別忘了把成就歸功給其他人，記住，一個人的格局有限，一個團隊的格局必定更強大，不只疼下屬，也要多稱讚你的主管，打通人脈助力，以免他們在你的聲勢看漲時扯後腿，得不償失。