　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長點心！4生肖職場小人多　表現太好被打壓

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲職場中誰最容易招小人的4生肖。（圖／取自免費圖庫xFrame）

生活中心／綜合報導

上班族想要在職場上拚出好成績，除了本身的能力、運氣，還有一點也得非常留意，待人處事更加圓融，你表現太好，可能招來妒忌，據《科技紫微》網指出，4生肖的人當心「功高震主」危機，小心因為能力好遭到小人陷害。

生肖牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

講究工作的態度、效率，堪稱是模範勞工的代表，如果你已經爬到中層主管位置，就得當心瓶頸或是陷阱隨時出現，因為上層主管總是怕你威脅到他的地位，主管總是希望有能力的下屬來為他抬轎，你得用心體會，顯出他的尊榮。萬一他下達的命令有瑕疵，不要貿然糾正，而是試著在執行過程自動修復，展現你低調堅韌的一面，剛好這也是你擅長的工作模式，不是嗎？對你未來的發展很有利。

生肖蛇

反應快，應變能力十分強，在複雜多變的業界環境中容易脫穎而出，你的主管會欣慰有人能託付重任，但是同事恐怕就會看不順眼，想藉著打壓你來刷存在感，如果你驚覺身邊小人多，不要急著跟主管打小報告，謹記「人在屋簷下，不得不低頭。」的理念，把團隊合作放在第一順位，暗中默默學習，韜光養晦，等到有表現機會來臨時，自然能翻身，脫離是非之地。

生肖虎 

向來追求卓越，像山中猛虎一般盡情展現強勢與優越，在職場擔任主管職位時，你很能發揮領導架勢，如果沒有舞台發揮時，你會設定一個假想敵，然後找機會取而代之，野心十足的你，成為身邊同事和長官無法漠視的人，要切記「不在其位，不謀其政。」學會與他人和平共處。不能只管自己績效，也要考量他人會不會餓肚子，唯有多些同理心，並常保謙虛和善，才能讓你站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

生肖馬

目標清晰、手段俐落，其實他們有一種隱藏的心高氣傲，容易引來眼紅忌妒，對於按部就班、慢工出細活的主管來說，你會帶來壓迫感，打亂他人的做事節奏，如果不把你「壓下去」不就被你牽著鼻子走？當然你有你無法忽視的好表現，但是別忘了把成就歸功給其他人，記住，一個人的格局有限，一個團隊的格局必定更強大，不只疼下屬，也要多稱讚你的主管，打通人脈助力，以免他們在你的聲勢看漲時扯後腿，得不償失。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
「台灣不再是模範生」　衛報曝致命關鍵
180元快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」
學生染疫破4.5萬！　全台2042校停課
馬斯克驚悚預言：日本終將消失！「1殘酷原因」曝
她打高端半癱失明　中風母嚇到不敢打「家裡快撐不下去」
傷心母親節！　女遭無照撞重傷死亡
快訊／偵查隊長「越南店摸小姐」畫面曝　本人認了秒被拔官
快訊／這3天別衝南橫公路　公路總局曝原因
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】多重宇宙正夯　英文怎麼說？

快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

學生染疫破4.5萬「今增5881人」！　全台2042校停課　

180元亞培快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」：不是需要快篩

指揮中心「公布太多名詞」霧颯颯　一張圖秒懂7大防疫用語

台中兒童疫苗打莫德納僅25%同意　榮總兒科權威說話了

快訊／桃園區4.1萬戶這2天停水8小時　配合捷運綠線G9站施工　

不忍了！桃園藍營議員籲鄭文燦　動支12億免費給市民5劑快篩

抓到的通緝犯確診！羅東警分局7偵查佐意外染疫　爆發群聚感染

家長會怕！停課新標準首日　雲林1100名小學生請事假

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

【英語多益通】多重宇宙正夯　英文怎麼說？

快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

學生染疫破4.5萬「今增5881人」！　全台2042校停課　

180元亞培快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」：不是需要快篩

指揮中心「公布太多名詞」霧颯颯　一張圖秒懂7大防疫用語

台中兒童疫苗打莫德納僅25%同意　榮總兒科權威說話了

快訊／桃園區4.1萬戶這2天停水8小時　配合捷運綠線G9站施工　

不忍了！桃園藍營議員籲鄭文燦　動支12億免費給市民5劑快篩

抓到的通緝犯確診！羅東警分局7偵查佐意外染疫　爆發群聚感染

家長會怕！停課新標準首日　雲林1100名小學生請事假

文在寅真的從青瓦台下班了！嗨喊「再參選一次」　數千支持者不捨

【英語多益通】多重宇宙正夯　英文怎麼說？

缺鐵「多吃葡萄」？醫搖頭：靠1招才有效　點名3類人最需要補

少年董被催婚！他帶秘書回家「假裝女友卻真做」　新娘一卸妝哭了

霸帝士下二軍加強選球　那一天的致命失誤是習慣問題？

大法庭累犯之亂 法界籲修法廢除累犯

全大運／王晨佑十項全能終破高懸36年大會　台灣第四傑仍小落寞

快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

翻肚海豹等不到降肉　爸回頭見「咒怨柴」哀怨躺門後…心臟險停掉

世界先進4月營收44.86億元　年增逾4成、創歷史同期新高

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

本土今40263例！新北14179最多

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

更多熱門

相關新聞

2022下半年貴人運生肖公開

2022下半年貴人運生肖公開

2022年都快過了一半了，是否還覺得自己運勢暗淡、前途茫茫？《六韜書院》一一點出十二生肖的貴人在哪裡，尤其是1990年次屬馬的朋友，是今年下半年運勢最旺的一群人。

花蓮調整職場居隔匡列標準　啓動高低風險措施

花蓮調整職場居隔匡列標準　啓動高低風險措施

工作老被衝康？職場「6種小人面相」曝光

工作老被衝康？職場「6種小人面相」曝光

深陷「第二名症候群」原來少了它

深陷「第二名症候群」原來少了它

雲林+140　確診者最小不滿1歲　居家照護累計收案471人

雲林+140　確診者最小不滿1歲　居家照護累計收案471人

關鍵字：

生肖職場小人能力

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

確診住院「最高賠10萬」防疫險掰了！　今下午5:00喊停

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面