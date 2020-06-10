畢展「樹上噴出厭世人臉」　萬人一看發寒：不敢看鬼片了！真相笑歪

▲畢展「樹上噴出厭世人臉」！（圖／翻攝微博，下同）



網搜小組／劉維榛報導

又到了畢業季，豈料有學校的畢展上成了恐怖驚魂！一名網友貼出陰森森照片，樹上竟出現詭異綠光人臉，不知是工作人員凸搥，還是校方精心策畫，竟把畢業生的照片投影到樹上，讓萬名網友看了莫名發寒直呼，「我感應到了，頭好暈阿！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出驚悚度破表照片，笑稱「某學校畢業展開幕，燈光秀把畢業生照片投影到旁邊的樹！」可見當時天色昏黑，樹上卻跳出各種不同的「綠光人臉」，讓人不禁看了寒毛直豎。

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一生一次的回憶全毀了，崩潰照片更成了網路笑話，近萬名網友朝聖噴笑回應，「要去收驚了」、「看起來好可怕喔！是要讓學生留下深刻的回憶嗎」、「策劃應該會被死當」、「腰瘦！還好不是7月投影」、「鬼片放映嗎」、「笑著笑著突然害怕起來了」、「等了好幾年的報復」、「尷尬的我內心發寒」、「有考慮過影中人的感受嗎」。

▲網友心驚：不敢看鬼片了！（圖／翻攝微博）



事實上，這是大陸某學校的畢展，去（2019）年5月早在微博瘋傳，底下網友也崩潰直呼，「畢業生：我X媽謝謝你」、「莫名可怕」、「哎呦有點恐怖都不敢點大了，看想到了鬼片」、「我覺著還挺有展覽的感覺，是一種藝術」。