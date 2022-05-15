中央邀集地方視訊討論防疫新制　黃偉哲替第一線人員發聲請求撥補支援

▲台南市長黃偉哲為血液透析機構和住宿式長照機構等第一線工作人員防護裝備、快篩試劑等數量，向中央「請求支援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心15日上午邀集各縣市政府召開視訊會議，會中針對「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」這兩項議題進行細節討論，台南市長黃偉哲為血液透析機構和住宿式長照機構等第一線工作人員防護裝備、快篩試劑等數量，向中央「請求支援」。

中央也正面回應台南市長黃偉哲請求，允諾防護裝備和快篩需求請先由地方衛生局撥補，中央將會再回補。

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中央指揮中心社區防疫組說明：「居家隔離與接觸者匡列新制」的原則，目前密切接觸者匡列對象為「同住親友」，需進行3+4隔離，但依據現行研究結果，完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，因此建議「完成3劑疫苗接種者」可以免居隔，直接進行「自主防疫」或「自主健康管理7天」，各縣市對此議題熱烈討論。

另外，中央指揮中心醫療應變組則說明「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，根據統計，因民眾實際染疫後最快2至3天，妥善採驗才有機會快篩陽，而從「快篩陽性」到「PCR確診」再到「用藥臨床期程」，可能已逾5天黃金投藥期，因此，才會研擬65歲以上快篩陽且非居隔/居檢/自主防疫者，能開立口服抗病毒藥物。

整場視訊會議一路從上午10時開到中午12時40分，中央指揮中心表示最快下週一會有相關結果宣布。