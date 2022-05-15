口服抗病毒藥Paxlovid　台南啟動「衛星藥局」供藥

▲口服抗病毒藥物Paxlovid送抵台南市供藥「核心藥局」安南區建壽藥局，台南市藥師公會隨即調撥至各區的「衛星藥局」來提供確診者調劑領藥服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由中央疫情指揮中心採購的口服抗病毒藥物Paxlovid，6日送抵台南市的供藥「核心藥局」-安南區建壽藥局，台南市藥師公會隨即展開各區供藥「衛星藥局」的編配、藥師教育訓練，並於11日起正式啟動確診者憑處方箋領藥的供藥運作，短短幾天，已有近30位確診者受惠。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，初期各行政區編配的供藥「衛星藥局」分別為：東區-晉大藥局、中西區-吉仁大藥局、南區-欣昌藥局、北區-樂森藥局、安平區-府前藥師藥局、安南區-涂逸權藥師藥局以及建壽藥局，短短幾天已有近30位確診者完成視訊看診及親友攜帶病患健保卡到各衛星藥局代領藥的程序。

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吳振名說，口服抗病毒藥物Paxlovid的服用方式為早晚3顆、連續服用5天，腎功能低下的患者須減量，洗腎病患禁用，10日即接到第一張處方箋調劑，第一位領藥服用的病患告訴他，服用該口服抗病毒藥物後的第二天，整個人感覺輕鬆非常多，相當感謝政府的德政、醫師的視訊看診和鄰近社區藥師調劑與衛教，並且藥師會持續追蹤病人服藥後的反應。

吳振名也說，該藥雖然好用，但與其他藥品的交互作用相當多，例如已有在服用某些降血脂藥的慢性病患，至少要在服用口服抗病毒藥Paxlovid的前12小時需停用原服用的降血脂藥，有在服用抗心律不整藥物的病患則禁用Paxlovid；因此，確診者在看診時需清楚告訴醫師目前有在服用哪些藥物，以利醫師來診斷是否適合服用該口服抗病毒藥。

成大醫院藥劑部在醫師視訊看診前，會由藥師先進行交互作用評估，也製作新冠肺炎口服藥Paxlovid使用說明衛教單，讓病患更加清楚服用方式，例如忘記服用該藥，可在原定服藥時間8小時內可補服；使用藥品注意事項及可能的副作用，提升用藥安全。

這波疫情來勢洶洶，守在防疫第一線的社區健保特約藥局，除了幫政府代售實名制的快篩試劑，也有不少藥局藥師有提供為確診者送藥到府的服務，如今更有新冠肺炎口服抗病毒藥Paxlovid的衛星藥局分布在各區來提供調劑交付，讓市民的健康安全更有保障。