假的啦！網傳「確診死亡遭蓋牌」影片　涉案人到案遭送辦

▲網路謠傳「從快篩陽性確診到太平間」影片被檢警認定假訊息，檢察官14日通知轉傳影片之涉案人及關係人到案說明，亦已查明影片來源，後續將移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5月9日網路謠傳「從快篩陽性確診到太平間」影片，指控「政府防疫及親人因確診新冠肺炎於奇美醫院急診走廊等待2個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，案經奇美醫院澄清並非屬實，檢察官14日通知轉傳影片之涉案人及關係人到案說明，亦已查明影片來源，後續將移送台南地檢署偵辦。

5月9日奇美醫學中心接獲台南市政府衛生局查證，告知有媒體透過網路播放影片控訴「政府防疫及親人因確診新冠肺炎（COVID-19）於奇美醫院急診走廊等待二個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，因茲事體大，院方即依影片中之病人死亡通知單登載時間2022年5月4日15時47分查察，死亡個案係由119救護車於5月4日下午3時16分送抵醫院急診，到院前已心跳停止呈現OHCA無生命跡象狀態，醫療團隊立即施行搶救，急救30分鐘後仍無效身亡，期間陪同就醫友人聲稱不知病人資料後即不告而別，經警衛詢問119救護人員之報案者電話，輾轉通知其家屬到醫院急診辦理個案身後事宜。

奇美醫院指出，該死亡個案並非確診COVID-19，搶救團隊之醫師也已在死亡通知單清楚註明；且因病人到院前已呈現OHCA狀態，也向家屬說明，個案死亡證明書需依法報請司法相驗後由法醫開立，故開立司法相驗通報單（院方主動會傳真台南巿政府永康分局勤務指揮中心）及乙種診斷書（供家屬向轄區派出所申請司法相驗）。

奇美醫院指出，該影片控訴內容背離事實，嚴重打擊第一線醫療團隊人員士氣；奇美醫學中心所有人員在這次嚴峻疫情中堅守崗位，齊心抗疫並奮力守護全民健康，此事件無中生有的指控，對辛苦付出打拼的防疫人員實在不公。再此特別呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法！

台南市警局15日指出，經台南市衛生局調查，該死亡個案亦非新冠肺炎確診者，然此不實訊息透過網路迅速傳播，已造成民眾疑慮及恐慌。散布疫情不實訊息，涉及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法等嫌疑，經台南市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊報請台南地檢署吳毓靈檢察官指揮偵辦，已於5月14日通知轉傳影片之涉案人及關係人到案說明，亦已查明影片來源，後續將移送台南地檢署偵辦。



台南市警局呼籲，疫情期間應齊心抗疫，值此全民防疫戒備期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922 防疫達人臉書專頁或疾管家 Line 官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。