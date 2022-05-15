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物業總監勾脖強吻求陪睡　性騷竟不成立！女下屬提告結果出爐

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲彰化一物業管理集團的中南區余姓總監性對女下屬強吻、要求陪睡，遭女下屬提告，被彰化地院判處拘役50日。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一物業管理集團的中南區余姓總監，和女下屬芳芳(化名)等人到KTV喝酒唱歌，趁著酒意，余男在男廁前以手勾芳芳脖子強吻，還要求陪睡，經芳芳事後告知集團董事長，余男被記大過並調職，不過公司性平會調查卻認為性騷擾不成立，公司還傳出芳芳勾引余男的流言，芳芳憤而提告，經桃園地院審理，依犯性騷擾罪，判處余男拘役50日，可易科罰金5萬元。

根據判決書，余男為國內一知名物業管理集團的中南區服務處總監，於109年9月30日中午與公司董事長、台鐵某站長、女下屬芳芳等人餐敘後，一行人又前往KTV包廂唱歌飲酒。到下午6點，余男想上廁所，因地方不熟，芳芳便引導余男前往包廂外男廁門口，余男竟趁芳芳不備，勾住芳芳脖子親嘴，還要求陪睡，芳芳大驚，立即推開余男，返回包廂後情緒激動，歌也唱不下去了，在包廂內沉默不語，不久後眾人即付帳離開。

全案審理時，芳芳表示，她當下推開余男，並嚴厲斥責說「請你尊重我，請你尊重自己，更請你尊重你老婆」，余男還回「是嗎」，讓她轉頭大哭回到包廂，跟包廂裡的同仁說「很晚了，我不唱了」。後來芳芳向公司董事長報告此事，董事長說會處理，余男就被記一個大過，並調回新竹總部。但公司性平調查卻認定性騷擾不成立，她不服提出申訴，也被新竹縣政府駁回。且事情爆發後，公司內部還出現芳芳引誘余男的傳聞，芳芳憤而表示：「余男說我挾怨報復，我氣不過才會提告。」

余男堅決否認性騷擾，稱當時被董事長詢問此事，他考慮到公司跟台鐵的標案正要重新簽定，要顧及公司和台鐵的形象，所以才傳LINE向芳芳道歉，內容為自己因為喝酒，早上醒來一片空白，不記得酒後的事，若有不禮貌請求原諒，並沒有承認性騷擾芳芳；且他被公司調職，是因為上班時段去喝酒唱歌，也非因為此事。況且唱歌當天，現場其他人也沒看到芳芳有哭泣的情形。

經彰化地院審理，認為芳芳是余男的下屬，當時唱歌現場又都是男性同仁，芳芳很難在返回包廂後馬上指責余男，或將強烈情緒彰顯露於外；且現場同仁也作證，大家只喝了6瓶啤酒沒有很醉，余男還能唱歌、走路滿正常，顯然不到余男所稱酒後失憶的狀態；再查證芳芳和余男的LINE訊息，余男也在對話中承認自己受到調職處分與非禮行為相關，並表達坦然接受的態度，應是間接承認此事實。

法官認為，余男身為主管，卻藉酒意對下屬進行強吻、要求陪睡等性騷擾，雖曾私底下以LINE向芳芳表達歉意，在全案審理時又矢口否認，態度難謂良好，依犯性騷擾罪，判處余男拘役50日，可易科罰金5萬元。

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