男友發燒39度確診　男友媽怪罪「不是叫妳顧好他」：為何妳沒事？

▲男友發燒39度確診。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

本土疫情持續延燒，確診者愈來愈多，一名女網友表示，上禮拜男友生日，一起到好友家烤肉，幾天後，男友突然發高燒39度，快篩陽性，PCR確診，男友媽媽得知後，生氣地指責原PO「我不是叫妳要顧好他嗎？為什麼他會確診？」對於男友媽一連串的責備，原PO感到很委屈，貼文一出引起熱議。

原PO在Dcard上發文，上禮拜男友生日，原本要和好友一起到餐廳吃飯，但考量到疫情狀況，因此改在好友家烤肉，當天兩人在男友家會合，男友爸媽還交代「顧好我兒子，不要讓他喝太多」。沒想到聚會結束後，男友晚上突然發高燒，吃了退燒藥也沒用，快篩結果是陽性，PCR確診。

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發燒的那天晚上，原PO就通知慶生的好友們，大家快篩的結果都是陰性，「那麼感染源來自哪裡？不曉得」。男友媽得知後，生氣地打電話指責原PO，「為什麼你們都沒事 就只有他染疫？到底是去哪裡傳染來的？」「我不是叫妳要顧好他嗎？為什麼他會確診？妳為什麼沒事？」「我真的是錯看你們了」。

▲男友媽媽責怪原PO沒有照顧好兒子。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，網友們表示，「他媽很有事」、「連這種事都可以怪妳，真的覺得可以分手，不然結婚之後會煩死」、「孩子還要托別人照顧，怎樣是當妳男友未成年？笑死這種邏輯」、「認真回，趁機看清楚比較好」、「隱性惡婆婆」、「媽寶男放生啦，讓他跟他媽過。成年男子還需要別人顧好他是有什麼障礙？」

不過，也有網友指出「是原PO先群聚不對在先」。原PO則回應，「群聚是我們的不對，但男友家人已經同意的情況下，事後來責怪我也不妥吧！然後現在要大家不能群聚、不能出門，幾乎是不可能的，生活還是要過」、「以現在的政策，共存，我認為確診只是遲早的事」、「他媽媽自己也同意的情況下不該把責任推給我」。