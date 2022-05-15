民眾排隊被羞辱「快篩乞丐」　他點名蔡英文：最該自我檢討

▲粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝粉專）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，松山慈惠堂宣布14、15日免費發放快篩試劑，吸引民眾大排長龍領取，卻遭酸「快篩乞丐」，讓國民黨台北市議員徐巧芯氣炸了，砲轟「綠營側翼就是噁心」。國民黨立委洪孟楷則抨擊，最該檢討的就是蔡英文。

洪孟楷表示，松山慈惠堂今日發送快篩給需要的人，這是母娘慈悲為懷，但竟然有綠營側翼帶風向還罵這些人是乞丐，讓千名國人必須冒著風雨排隊領快篩，最該檢討的就是蔡英文。

洪孟楷說，周星馳電影武狀元蘇乞兒裡面就說，「乞丐人數多少，並非由幫主決定，而是皇上決定。」「如果皇上真的英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。」一樣道理，若真的有超前部署、快篩價格實在且四處都買得到，誰會想冒雨排隊領取。

他抨擊，實名制上路一個多禮拜，直到今天，新北的藥局還是有人排隊要購買快篩；下午2點開賣，中午11點30分不到藥房外就有人排隊，這些綠營的人看不見就是看不見。

洪孟楷表示，松山慈惠堂更是知名信仰中心，蔡英文更多次參與母娘文化祭活動，能認同這樣的慈悲好事卻被誣蔑排隊的人是乞丐的說法嗎？讓國人必須冒雨領快篩，國家領導人最應該自我檢討！