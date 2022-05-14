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Omicron變異株BA.4、BA.5列高關注！　夏天恐在歐洲掀疫情高峰

▲▼Omicron病毒變異株BA.5已經佔葡萄牙確診個案的37％。（圖／達志影像／美聯社）

▲Omicron病毒變異株BA.5已經佔葡萄牙確診個案的37％。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

在南非發現的Omicron病毒BA.4和BA.5變異株，被歐洲疾病預防與管制中心（ECDC）列為「高關注變異株」，它能逃避疫苗或感染其他新冠病毒所帶來的免疫力，目前已成為南非主要毒株。隨著葡萄牙檢測出BA.5的比例增加，ECDC擔心，這兩種變異株到了夏天可能會在歐洲掀起另一波疫情高峰。

ECDC將BA.4和BA.5變異株列為「高關注變異株」（variants of concern），這兩種變異株分別在今年1月、2月在南非被發現後，目前已成為當地的主要毒株。此外，截至8日為止，BA.5已經佔葡萄牙確診個案的37％，該國的確診數和陽性率也在增加，BA.5在5月底前恐會變成葡萄牙主要毒株。

ECDC指出，依照目前觀察的結果顯示，BA.4和BA.5能逃避由過去感染和疫苗所產生的免疫保護，尤其是隨著時間推移，疫苗效果逐漸減弱時，因此未接種疫苗的群眾基本上對BA.4和BA.5不會有任何免疫作用。不過，和過去幾種Omicron病毒變異株相比，BA.4和BA.5不會引發更嚴重的症狀。

ECDC警告，在未來幾個月或幾週內，BA.4和BA.5變異株可能會導致整個歐洲地區確診數增加，並成為該區域的主要毒株，儘管可能不會造成重症，但仍會對醫院和加護病房造成嚴重負擔。

ECDC呼籲各國對BA.4和BA.5變異株保持警惕，並加強對60歲以上老年人或高風險族群接種第4劑疫苗，提升整體完整接種、第3劑加強針的接種率仍是當務之急。

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