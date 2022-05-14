吞百萬被通緝！台中清潔員逃亡25年　躲過無期徒刑...1天都免關

▲台中一名清潔員私吞公款，逃亡25年已過法律追訴期，獲免訴。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名張姓清潔員在27年前負責衛生掩埋場入場票代售業務，卻私吞3476張入場票加以轉賣，獲利共149萬5800元，觸犯修正前貪污治罪條例第4條第1項規定，將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，張男從1997年1月逃亡至今，已過追訴權時效，台中地院最終判決張男免訴。

判決指出，張男過去為大雅鄉公所清潔員，負責臺中縣（縣市合併前）沙鹿鎮及大雅鄉聯合區域性衛生掩埋場入場票販售業務，屬於公務人員，卻從1995年4月起至1996年10月止，連續將3476張入場票，私下轉售牟利共149萬5800元，涉犯當年「貪污治罪條例」第4條第1項第1款侵占公有財物罪，「處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金」。

因此，台中檢察署自1997年1月提起公訴，審理期間數次傳喚、拘提張男均未到庭，顯已逃匿，於同年6月發布通緝令，依張男所犯之罪刑，追訴權時效期間為25年。

不過，自張男犯罪行為日85年10月15日起算，該案追訴權時效應於今年3月12日完成，已超過時效，最終判定張男「免訴」，逃過司法追訴。