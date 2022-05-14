　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩狂讚中國防疫經驗！　日媒分析：北韓恐向國際求援

▲▼金正恩出席政治局會議，聽取新冠疫情簡報。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩出席政治局會議，聽取新冠疫情簡報。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於12日證實國內出現感染新冠肺炎Omicron亞變種病毒BA.2病歿患者，官媒至今持續更新疫情數據，昨（13）日新增17萬4400名發燒患者，累計52萬4400多人發燒、27人死亡。對此，南韓新任國防部長朴振首度與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，討論北韓新冠疫情；同時美國國務院表示，支持COVAX平台援助北韓輝瑞疫苗。

根據北韓官媒《朝中社》今（14）日上午報導，北韓最高領導人金正恩13日主持政治局會議，聽取國家非常防疫司令部的疫情簡報，從今年4月底至5月13日境內共累計52萬4440多名發燒患者、共27人病歿，其中24萬3630人已治癒，另有28萬810人正在接受治療。疫情之嚴峻，就連金正恩都在會議上形容，是「建國以來的大動亂」。

金正恩在會議上首先譴責勞動黨官員無能、不負責任的態度，是造成疫情爆發的元兇，表示須保持在最短時間內克服疫情的信念，同時強調需參考外國成功抗疫的寶貴經驗，「應向中國共產黨與中國人民積極學習先進、且豐富的防疫果與經驗。」

▲▼北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

▲北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

報導指出，會議上討論如何在短時間內迅速分發、配送醫療物資與醫藥品，同時在全國各地廣泛開設藥局，並且動員全國各地醫療照護人員與醫學院教授、碩博士生與一般學生，將醫界人才廣泛投入防疫事業，積極揪出防疫破口下的確診者。

日媒《時事通信社》引述先前韓媒報導，分析北韓選擇於近期對外公開新冠疫情的原因，認為北韓可能是一方面藉由透過媒體公開疫情真相，讓境內每位居民都能提高警覺、配合政府防疫工作，另一方面是計畫向國際社會求援。

不過，南韓《韓聯社》卻認為，金正恩在會議上屢屢強調採取高強度的封鎖隔離措施，在短時間內以自身力量克服新冠疫情，依照北韓「自力更生」的官方態度，屆時若南韓尹錫悅政府伸出援手提供醫療物資或疫苗，其拒絕的可能性恐怕相當高。

南韓新任外交部長朴振與美國國防部長奧斯汀針對北韓新冠疫情表示擔憂。

▲▼北韓境內醫療資源極度缺乏，加上尚未接種疫苗，若新冠疫情爆發，恐難以收拾。圖為平壤市金聖柱小學的學生接受體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓境內醫療資源極度缺乏，加上尚未接種疫苗，若新冠疫情爆發，恐難以收拾。圖為平壤市金聖柱小學的學生接受體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美國之聲》，美國國務院發言人於當地時間13日表示，若新冠疫苗共享計畫平台COVAX有意分配、提供美國所生產的輝瑞新冠疫苗給北韓，則美國願意予以支持。

另外，聯合國也高度關注北韓國內新冠疫情急遽擴散。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）表示，雖然目前北韓尚未針對新冠疫情向聯合國正式通報，但聯合國正與北韓代表團積極聯繫，且持續密切監控北韓疫情變化。

►北韓35萬人發燒！新冠疫情「突然爆發」原因曝光 竟與金正恩有關
►南韓新任總統宣布「援助北韓抗疫」　計畫贈送疫苗、醫藥品

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊！　球迷驚慌竄逃
2男星「戰南北嗆聲對罵」爆衝突！　吳宗憲緊急圓場
雙寶媽「3管齊下」照顧確診兒　網見1行為驚呼無敵
華視一個月出包7次　董事長親筆信不忍了！撂重話
嚴重死亡車禍！「車只剩半台」　電桿被攔腰拔起
撐不過疫情！　高雄老字號餐廳「宣布歇業」
快訊／勇士重返西區冠軍賽！　柯瑞「一波流」淘汰灰熊
女星懷孕驚染「弓漿蟲」！　憂寶寶畸形爆哭
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國逃兵慘了！普丁從指揮官下手　不想打仗「剝光示眾」載走消失

俄羅斯領土+1？　喬治亞分離地區宣布7月舉行入俄公投

金正恩狂讚中國防疫經驗！　日媒分析：北韓恐向國際求援

印度突禁小麥出口！烏俄戰爭加劇供應困境　全球糧食告急

俄美防長首次電話會談！　美方官員曝：沒解決任何問題

不畏普丁！芬蘭36歲美女總理放棄中立　強硬表態「加入北約」

金正恩忙防疫也要顧核武　衛星照抓包「重啟核反應爐建設」

瑞士開放6-11歲兒童打莫德納！劑量僅成人一半　常見副作用一次看

俄「最性感體操女神」遭英國制裁！被爆是普丁情婦　兩人差31歲

紐西蘭總理阿爾登全家確診！無奈曝「快篩兩條線」：要照顧好自己

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

俄國逃兵慘了！普丁從指揮官下手　不想打仗「剝光示眾」載走消失

俄羅斯領土+1？　喬治亞分離地區宣布7月舉行入俄公投

金正恩狂讚中國防疫經驗！　日媒分析：北韓恐向國際求援

印度突禁小麥出口！烏俄戰爭加劇供應困境　全球糧食告急

俄美防長首次電話會談！　美方官員曝：沒解決任何問題

不畏普丁！芬蘭36歲美女總理放棄中立　強硬表態「加入北約」

金正恩忙防疫也要顧核武　衛星照抓包「重啟核反應爐建設」

瑞士開放6-11歲兒童打莫德納！劑量僅成人一半　常見副作用一次看

俄「最性感體操女神」遭英國制裁！被爆是普丁情婦　兩人差31歲

紐西蘭總理阿爾登全家確診！無奈曝「快篩兩條線」：要照顧好自己

HowHow 1歲兒確診隔離畫面曝！關7天見一狀況嘆：真的不知道要怎辦

湯姆斯盃／印度大逆轉丹麥隊史首闖決賽　史上第8支爭冠球隊

只想嫁有錢人！台越混血女星瘋狂入戲　看鏡子洗腦自己

北市敲定第三個「車來速」在中正紀念堂　黃珊珊：下周起盡速開站

孫淡妃婚禮最嗨片段！PSY熱唱「老公秀超猛舞技」　二代女團也到了

想賣自地自建透天！屋主煩惱「1情況」尷尬求解　沒得參考QQ了

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊　公鹿主場外球迷驚慌竄逃

LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

大學、碩士薪資差距2.25倍！　理工「洗研」最高均薪8.7萬元

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

陳時中投書美媒　籲把台灣納入WHO

金正恩危險！　人群聚照曝「沒有半片口罩」

俄「最性感體操女神」被爆是普丁情婦　遭英制裁

李根大尉首發聲　赴烏已有「戰死」覺悟

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」

北韓Omicron疫情增21死　金正恩：建國以來最大動盪

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

拜登簽署法案　協助台灣重獲WHA觀察員身分

芬蘭瑞典抗俄豪賭　將引爆核子冬天？

烏克蘭首次審判21歲俄兵犯戰爭罪

創紀錄！烏軍擊落200俄戰機　奪回1015地

更多熱門

相關新聞

PTT土豪哥問「還敢內用？」遭一片開酸

PTT土豪哥問「還敢內用？」遭一片開酸

本站日前報導《「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻》，有民眾直呼，最近內用時，隔壁大叔突然狂咳嗽，嚇得他趕緊吃完閃人，但晚上卻覺得胸口怪異，就怕自己也中鏢。PTT金庸就在Gossiping板上問卦，「認真問 你還敢在店家內用嘛？」話題引發討論。

北市第4劑疫苗接種　15日起19家醫院可預約

北市第4劑疫苗接種　15日起19家醫院可預約

讓染疫員工照顧確診長者！　北市敬老院爆126人染疫釀3死

讓染疫員工照顧確診長者！　北市敬老院爆126人染疫釀3死

瑞士開放6-11歲兒童打莫德納疫苗

瑞士開放6-11歲兒童打莫德納疫苗

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮新冠肺炎Omicron病毒BA.2金正恩

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面