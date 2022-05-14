北韓恐難撐過新冠疫情！脫北者嘆「醫院沒藥拿」　預估10萬人病死

▲北韓醫療資源嚴重缺乏，加上尚未開始接種疫苗，新冠疫情恐一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於12日首度對外坦承爆發新冠肺炎疫情，其中更有死者基因定序確認為感染Omicron病毒亞變種BA.2，儘管最高領導人金正恩坦露出對管控疫情的信心，平壤當局也承諾開設藥局、迅速配送藥物；但脫北者卻透露，北韓的醫療水準仍停留在90年代，醫院普遍缺乏醫療物資，民眾只能在市場購入從中國進口的醫藥品。專家預估，北韓將至少有10萬人病死。

根據南韓《News1》報導，北韓自從1990年代經歷「苦難的行軍」後，數十年來嚴重缺乏醫療物資，過去2年來雖然當局可以依靠嚴密監控等手段管制居民出入，透過物理性的隔離封鎖手段成功隔絕來自外界的病毒，然而如今新冠病毒在境內迅速擴散，光是靠北韓不健全的醫療體系，恐怕難以抵擋此次疫情。

脫北者們受訪後紛紛表示，只要是身為北韓居民，大都深知如若生病、甚至確診新冠肺炎，就算前往醫院看病也沒有藥品可以拿的事實，扣除首都平壤、清津、咸興等大都市，一般地區的醫院大多只配有抗生素、退燒藥、阿斯匹靈等基本藥物。

49歲的女性脫北者崔福花（최복화，音譯）表示，「民眾只能透過自行診斷後，到市場上買藥，這就是如今北韓醫療體系的現實。」

▲北韓農村醫療藥品極度缺乏，圖為從南韓京畿道坡州市烏頭山統一觀景台所望向的北韓黃海道開豐郡之景色。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，北韓醫藥品嚴重缺乏的時間點最早可以追溯至1990年代「苦難的行軍」，當時北韓國內面臨嚴重的饑荒與經濟困境，雖然至今首都平壤在高度發展下擁有密集的婦產科、心臟科、牙科等專科醫院，但一般地區的醫療院所若有病人前往看診，大部分只能獲得消炎止痛藥、退燒藥、注射葡萄糖為主的基礎治療。

因此，一般農村地區的民眾往往只能到市場私自購買從中國進口的藥物，或是純粹仰賴韓醫學（朝鮮醫學，傳統醫學）。

脫北者出身、北韓人權團體「民族統一連帶」代表張世律（장세율，音譯）表示，「北韓對於居民的管控能力強，雖然可輕鬆控管居民移動路徑，然而面臨醫療院所醫藥品嚴重缺乏的問題，一般患者往往不會選擇前往醫院接受治療，而是自行診斷、買藥，導致重症或死亡患者可能暴增。」

另名30歲的女性脫北者韓智妍（한지연，音譯）則認為，若北韓未從中國或其他國際機構獲取醫療用防護衣、醫院設備等物資援助，光靠北韓國內自行生產，根本是不可能；不過她也認為，雖然北韓居民至今尚未接種新冠疫苗，但只要當局下達指令，將會提升國內接種率。

▲南韓公衛學者預估，北韓恐出現10萬名以上的新冠肺炎死亡患者。（圖／路透社）

南韓公共衛生學者分析北韓如今的新冠疫情態勢。南韓天主教大學醫學院醫學與微生物學（專攻病毒）榮譽教授白舜英（백순영）表示，「依照Omicron病毒的特性，感染者中只有30%的人會發燒，因此若52萬人出現發燒症狀，恐怕實際確診者已超過100萬人，到達當局無法管控的階段。」

白舜英預估，北韓新冠肺炎Omicron病毒的流行傳染高峰將在1至2個月後結束，北韓居民將在這段時間快速染疫，由於幾乎無人接種疫苗、加上醫療制度貧乏，因此死亡率將落在1%。

漢陽大學醫學院預防醫學教室教授申榮全（신영전）則表示，若要經過傳染病流行高峰，則染疫的北韓居民將占總人口的70至80%，約為1750萬人，而依照南韓防疫當局分析，未接種疫苗者感染Omicron病毒死亡率0.6%，北韓國內死者恐怕將超過10萬人。

事實上，北韓國內醫療體系長期以來不健全，就算獲取充分的醫藥品與藥物，恐怕還是會不斷傳出死亡案例。根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，北韓國家非常防疫司令部就在報告中表示，有名發燒患者因「過度服用藥物」，而導致死亡的案例。

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