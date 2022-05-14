台中瑪莎3惡少又聲請交保　法官不准...繼續收押到7／24

▲▼台中瑪莎拉蒂三煞殺人未遂，律師多次具保停押，但地院再延押至7月24日。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

駕駛瑪莎拉蒂的男子張敦量、李韋霖、陳勁豪，去年11月因擦撞到騎機車的宋姓大學生，3人竟下車向宋生痛毆，李陳2人在兩旁架住宋生，任由張敦量持球棒威嚇痛毆頭部直到倒地，宋生顱內出血，一度命危，3人分別被依殺人未遂、傷害等罪嫌起訴，並被收押禁見至今，原本羈押期限至5月24日，盡管被告律師多次具保停押，但台中地院認為3人仍有羈押之必要，因此再延押2個月。

張敦量等3人去年12月24日羈押並予禁見、通信及授受物件至今，已逾半年，這次羈押期限將在5月24日期滿，3人律師都具保停押，其中，張敦量宣稱「深感悔悟，請給予自新之機會」，且律師認為本案之證據僅證人部分尚待調查整理，但證人多為敵性證人，且證人調查程序耗費時日。

陳勁豪律師認為，被告涉案是未滿20歲未成年人，且涉案情節輕微，羈押期間可能超越刑期，且無逃亡、串證之虞，案件發生時曾出手阻止張打人，且家人已提出賠償金額供法院擔保，日後開庭會準時到庭等。

台中地院認為，被告3人的羈押原因俱仍存在，且被告等人均無刑事訴訟法第114條各款規定不得羈押之情形，均應自111年5月24日起延長羈押2月，且張敦量續予禁止接見、通信及授受物件，3人5天內可提抗告。