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社會 社會焦點 保障人權

陳修將涉殺害小三僅認「傷害」事實　法官裁定再延押2個月

記者黃宥寧、林冠吟／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌殺害小他13歲的胡姓小三，遭檢方依殺人罪嫌提起公訴，法官去年12月先是裁定他20萬元交保，檢方不服提出抗告後，法院重開羈押庭，改裁定陳修將收押未禁見。而陳修將收押至今，儘管陳否認犯行，但法院認為至今為止之相關證據，都指出陳修將涉嫌重大，裁定陳修將自5月14日起延押2月。

▲▼彰化地院重開羈押庭，陳修將在2名長髮女子的陪同下現身了。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲彰化地院認為陳修將被收押至今僅承認「傷害」事實，有逃亡之虞，再裁定他自5月14日起延押2月。（圖／記者唐詠絮攝）

陳修將因涉嫌殺害小三胡姓女子一案被收押至今，他仍僅承認有打胡女一巴掌，堅決否認殺人，並表示是胡女自己撞牆致死，更拒絕測謊，因此遭到彰化地檢依殺人罪起訴。

陳修將去年12月先是被地院裁定20萬元交保後，檢方不服提抗告，地院重開羈押庭後，改判陳修將收押未禁見，關鍵在於陳修將的手機通訊軟體截圖等新證據，認為陳修將涉嫌重大，且先前案件有多次未到庭之紀錄，加上他與配偶關係不睦；而他先前被警所查扣之手機，還進一步發現手機內通訊軟體遭他人以遠端操控登出，足認所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡或勾串證人之虞，構成刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押理由，認為有羈押之必要。

而陳修將被收押至今，仍僅坦承有傷害之事實，矢口否認有殺人犯行。彰化地院參酌相關卷證後，仍認為陳修將傷害致死犯嫌重大，有理由認為陳有逃亡及勾串證人之虞，且具保或限制住居等替代性處分，均無法防止上開原因發生，而陳修將自今年3月14日起延押2月後，仍有羈押之必要，再裁定陳修將自今年5月14日起延押2月。

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