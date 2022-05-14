兩寶媽「3管齊下」照顧確診兒　吃同碗麵線快篩陰性！網驚呼無敵

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

隨著本土確診人數越來越多，民眾也紛紛在網路上分享自己的抗疫經歷。一名媽媽就分享家中2個兒子接連確診後，照顧他們的過程，就有網友發現，整個抗疫過程中，這位媽媽即使在吃了確診兒子吃過的食物後，快篩仍都是陰性，讓網友們不禁驚呼「根本無敵」。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文分享，2個兒子的年紀分別是小一和小三，在5月1日、2日接連確診。原PO和老公在兒子們確診後，除了載兒子們到醫院做PCR採檢、拿藥之外，其餘皆是在家隔離並用自己的方法照顧2個兒子。

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原PO提到，在第一個兒子確診後，由於家裡已沒有快篩，緊急聯絡了台北和台南的朋友，朋友們也很義氣地各提供一盒快篩試劑給原PO一家，此外，原PO還從婆婆那裡拿來茶樹、尤加利、薰衣草及薄荷味道的精油，配合不同效用薰蒸給孩子聞，希望雙管齊下孩子能好得快一點。

原PO表示，2個兒子在確診期間，除了西藥之外，她也找到中醫診所以視訊看診的方式，拿了中藥給孩子們吃，「兩個孩子都高燒一天半、兩天左右，除了飲食均衡，吃西藥，也有吃中藥調整體質，也有用芳香療法多管齊下地在對抗病毒」。

原PO還在文中提到，第一個兒子PCR確診後，夫妻倆也都快篩了一次，起初老公的結果是陽性，「我又啟動家庭主婦模式，開始霹靂趴啦的唸他罵他，滿腦子都是你害到兒子的」，接著就把老公要用的東西全部搬去兒子要隔離的房間，要老公跟兒子住並幫忙注意狀況。沒想到夫妻倆隔天到醫院做PCR採檢後，兩人結果都是陰性，鬧了個烏龍，所幸原PO老公後來也沒事。

原PO表示，其中一個兒子喜歡吃麵線，5月2日當天點了一碗麵線發現兒子只吃了2口，這才意識到他應該也確診了，立馬比照第一個兒子的做法開啟抗疫之路。值得注意的是，原PO在2個兒子都確診後，決定豁出去，心想自己也一起確診，能將全家人的生病時間縮短，於是將僅僅被動了2口的麵線全部吃完，沒想到之後每天快篩，結果全是陰性。

▲原PO吃了確診兒子吃過的麵線，後面快篩竟都陰性。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

而原PO在文章最後也寫下抗疫心得表示，「這個新冠肺炎不可怕 ，只要認真的觀察身體的變化，食慾、活動力、皮膚有沒有變紫，大小便，燒個一天半、兩天就退燒了；再來現在疫情嚴重，應該把快篩劑、感冒藥（建議跟診所拿）都備好來，孩子還很小的也要備血氧機，才不會到時擠到急診室，拿藥還要等半天，苦了孩子也累了大人」。她也提到，曾經從課程中學到，有病毒、細菌入侵人體，身體免疫系統啟動才會出現發燒反應，「發燒是在殺菌，所以我一向都是39（度）以上我才餵退燒藥」。

貼文掀起廣大迴響，不少網友都對原PO吃掉確診兒子剩下的麵線感到驚訝不已，「媽媽中間豁出去了，我嚇到，幸好你還是很厲害處理好了！」「我整篇重點都在吃掉那兩口麵線，媽媽太可愛」、「最厲害的是，吃確診孩子的食物居然還是陰性，這出門都無敵了」、「重點……媽媽很厲害，把剩下的麵線吃完還沒事」、「所以媽媽全身而退，太強大了」。

▲原PO分享照顧兩個兒子的抗疫過程。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）