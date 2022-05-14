　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩寶媽「3管齊下」照顧確診兒　吃同碗麵線快篩陰性！網驚呼無敵

兒童口罩示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

隨著本土確診人數越來越多，民眾也紛紛在網路上分享自己的抗疫經歷。一名媽媽就分享家中2個兒子接連確診後，照顧他們的過程，就有網友發現，整個抗疫過程中，這位媽媽即使在吃了確診兒子吃過的食物後，快篩仍都是陰性，讓網友們不禁驚呼「根本無敵」。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文分享，2個兒子的年紀分別是小一和小三，在5月1日、2日接連確診。原PO和老公在兒子們確診後，除了載兒子們到醫院做PCR採檢、拿藥之外，其餘皆是在家隔離並用自己的方法照顧2個兒子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，在第一個兒子確診後，由於家裡已沒有快篩，緊急聯絡了台北和台南的朋友，朋友們也很義氣地各提供一盒快篩試劑給原PO一家，此外，原PO還從婆婆那裡拿來茶樹、尤加利、薰衣草及薄荷味道的精油，配合不同效用薰蒸給孩子聞，希望雙管齊下孩子能好得快一點。

原PO表示，2個兒子在確診期間，除了西藥之外，她也找到中醫診所以視訊看診的方式，拿了中藥給孩子們吃，「兩個孩子都高燒一天半、兩天左右，除了飲食均衡，吃西藥，也有吃中藥調整體質，也有用芳香療法多管齊下地在對抗病毒」。

原PO還在文中提到，第一個兒子PCR確診後，夫妻倆也都快篩了一次，起初老公的結果是陽性，「我又啟動家庭主婦模式，開始霹靂趴啦的唸他罵他，滿腦子都是你害到兒子的」，接著就把老公要用的東西全部搬去兒子要隔離的房間，要老公跟兒子住並幫忙注意狀況。沒想到夫妻倆隔天到醫院做PCR採檢後，兩人結果都是陰性，鬧了個烏龍，所幸原PO老公後來也沒事。

原PO表示，其中一個兒子喜歡吃麵線，5月2日當天點了一碗麵線發現兒子只吃了2口，這才意識到他應該也確診了，立馬比照第一個兒子的做法開啟抗疫之路。值得注意的是，原PO在2個兒子都確診後，決定豁出去，心想自己也一起確診，能將全家人的生病時間縮短，於是將僅僅被動了2口的麵線全部吃完，沒想到之後每天快篩，結果全是陰性

▲▼大腸麵線,台灣小吃,夜市小吃。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲原PO吃了確診兒子吃過的麵線，後面快篩竟都陰性。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

而原PO在文章最後也寫下抗疫心得表示，「這個新冠肺炎不可怕 ，只要認真的觀察身體的變化，食慾、活動力、皮膚有沒有變紫，大小便，燒個一天半、兩天就退燒了；再來現在疫情嚴重，應該把快篩劑、感冒藥（建議跟診所拿）都備好來，孩子還很小的也要備血氧機，才不會到時擠到急診室，拿藥還要等半天，苦了孩子也累了大人」。她也提到，曾經從課程中學到，有病毒、細菌入侵人體，身體免疫系統啟動才會出現發燒反應，「發燒是在殺菌，所以我一向都是39（度）以上我才餵退燒藥」。

貼文掀起廣大迴響，不少網友都對原PO吃掉確診兒子剩下的麵線感到驚訝不已，「媽媽中間豁出去了，我嚇到，幸好你還是很厲害處理好了！」「我整篇重點都在吃掉那兩口麵線，媽媽太可愛」、「最厲害的是，吃確診孩子的食物居然還是陰性，這出門都無敵了」、「重點……媽媽很厲害，把剩下的麵線吃完還沒事」、「所以媽媽全身而退，太強大了」。

▲▼原PO分享照顧兩個兒子的抗疫過程。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享照顧兩個兒子的抗疫過程。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊！　球迷驚慌竄逃
2男星「戰南北嗆聲對罵」爆衝突！　吳宗憲緊急圓場
雙寶媽「3管齊下」照顧確診兒　網見1行為驚呼無敵
華視一個月出包7次　董事長親筆信不忍了！撂重話
嚴重死亡車禍！「車只剩半台」　電桿被攔腰拔起
撐不過疫情！　高雄老字號餐廳「宣布歇業」
快訊／勇士重返西區冠軍賽！　柯瑞「一波流」淘汰灰熊
女星懷孕驚染「弓漿蟲」！　憂寶寶畸形爆哭
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

兩寶媽「3管齊下」照顧確診兒　吃同碗麵線快篩陰性！網驚呼無敵

疫情逐漸進入高峰期　鄭文燦呼籲市民「踴躍接種提升免疫力」

台鐵爆性騷！加LINE騷擾、放話「我爸是理事長」要女同事跟他交往

快訊／梅雨狂轟「3縣市迎大雷雨」！示警範圍出爐

不搶喊乾爹了！PTT土豪哥問「還敢內用？」遭酸：有錢人比較怕

金門463名學童接種莫德納疫苗　縣府籲民眾儘快施打

獨／國中會考創紀錄！雙北二類備用試場逾600間　估全台超過千間

老婆邱議瑩確診！文化部長李永得快篩陰性居隔　取消所有行程

撐不過疫情！高雄老字號餐廳祥鈺樓二度歇業　招牌蔥油餅成絕響

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

兩寶媽「3管齊下」照顧確診兒　吃同碗麵線快篩陰性！網驚呼無敵

疫情逐漸進入高峰期　鄭文燦呼籲市民「踴躍接種提升免疫力」

台鐵爆性騷！加LINE騷擾、放話「我爸是理事長」要女同事跟他交往

快訊／梅雨狂轟「3縣市迎大雷雨」！示警範圍出爐

不搶喊乾爹了！PTT土豪哥問「還敢內用？」遭酸：有錢人比較怕

金門463名學童接種莫德納疫苗　縣府籲民眾儘快施打

獨／國中會考創紀錄！雙北二類備用試場逾600間　估全台超過千間

老婆邱議瑩確診！文化部長李永得快篩陰性居隔　取消所有行程

撐不過疫情！高雄老字號餐廳祥鈺樓二度歇業　招牌蔥油餅成絕響

HowHow 1歲兒確診隔離畫面曝！關7天見一狀況嘆：真的不知道要怎辦

湯姆斯盃／印度大逆轉丹麥隊史首闖決賽　史上第8支爭冠球隊

只想嫁有錢人！台越混血女星瘋狂入戲　看鏡子洗腦自己

北市敲定第三個「車來速」在中正紀念堂　黃珊珊：下周起盡速開站

孫淡妃婚禮最嗨片段！PSY熱唱「老公秀超猛舞技」　二代女團也到了

想賣自地自建透天！屋主煩惱「1情況」尷尬求解　沒得參考QQ了

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊　公鹿主場外球迷驚慌竄逃

LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

大學、碩士薪資差距2.25倍！　理工「洗研」最高均薪8.7萬元

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

教育部：3情況大專可遠距教學到期末

15縣市豪大雨特報！雨最猛時間曝

「致災性梅雨」轟炸15縣市　北台灣越晚越冷

致災性梅雨轟炸15縣市　鄭明典曝「最強對流」

首波梅雨到　週末防劇烈大雨

台中男解隔返家23天亡　罕見判定確診死亡

台大宣布即日起遠距教學到學期末

阿伯快篩陽「還到他們家吃飯」　他怒：至少害百人

更多熱門

相關新聞

新北議員累計4人確診　何博文曝病症像「類流感」

新北議員累計4人確診　何博文曝病症像「類流感」

民進黨新北市議員何博文13日宣布自己確診，並啟動居家隔離7天，辦公室則進行3天清消。對於病症，何博文說，有疲倦、輕微咳嗽、有痰，「全身痠痛夯夯」，很像類流感的症狀。據統計，除何博文外，目前新北市另有3位市議員確診，為蔡淑君外、彭佳芸、林金結。

快訊／邱議瑩確診「已打過三劑疫苗」

快訊／邱議瑩確診「已打過三劑疫苗」

她確診「家人按時送三餐、點心」　網見隔離生活羨炸

她確診「家人按時送三餐、點心」　網見隔離生活羨炸

紐西蘭總理阿爾登全家確診！曝快篩陽性照

紐西蘭總理阿爾登全家確診！曝快篩陽性照

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

關鍵字：

兒子確診抗疫媽媽爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面