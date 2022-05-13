原來這就是愛情！12星座談戀愛最需要「這3種感覺」

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生活中心／綜合報導

兩個人在一起，感覺很重要，除了經歷磨合，還得互相包容，據《星座好朋友》網站分析，12星座談戀愛最需要什麼樣的感覺，簡單來說，就是了解彼此，相處起來不累人、不刻意，兩個人都能開心。

被認同感的感

覺 雙子座、處女座、射手座、水瓶座

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這些星座的人似乎經常被人誤會，像是很多人說雙子和射手花心、處女龜毛、水瓶個性怪，其實這些都是對他們很不真實的說法，因為他們的想法並沒有那麼難以理解，只是你必須放下原先對他們的成見，才有機會真正理解他們。

而他們最希望、最需要的，便是這樣真心的尊重和理解，如果你願意好好了解，絕對會發現他們可愛之處，他們也會願意對你掏心掏肺。

被滿足的感覺

金牛座、巨蟹座、天秤座、雙魚座

這些星座在愛情裡，總是有許多的不自信、自卑，他們希望自己的感受能夠被重視，心裡所想的能夠被滿足，想要和這些星座的戀愛能夠好好地維持下去，那就得讓他們有被滿足的感覺，

滿足是什麼？對金牛來說可能是經濟層面上的，對象得要有一定的經濟能力才能讓他們有安全感，對巨蟹和雙魚來說，就是情感上的安全感，得時時都讓他們感受到被愛，讓他確信你不會輕易背叛他；而對天秤來說，他們最在意的就是外在形象，你們必須成為一對天造地設、令人稱羨的佳偶，最讓天秤感到滿足。

被需要的感覺

牡羊座、獅子座、天蠍座、魔羯座

這些星座總是表現得特別好強，其實這些都是他們不安全感在作祟，他們總想讓自己看起來是特別強勢、值得依靠，好像只有這樣，才能讓人不會忽略他、不會忘記他們一樣。

想要和他們好好走下去，就得讓他感受到自己是深深被需要的，讓他們知道你真的很愛她、很需要他，沒有他你會很痛苦，絕對會讓他們對你產生一種責任感，他們更加愛你。