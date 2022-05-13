劇烈梅雨今晚開轟！週末迎豪雨「氣溫驟降10°C」　放晴時間出爐

▲今晚開始各地迎雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始正式受到梅雨鋒面影響，各地天氣相當不穩定，預計週末兩天雨勢最為猛烈，尤其西半部、東北部嚴防局部大雨或豪雨，另受東北季風影響，各地溫度也會轉涼，下週一雨勢漸減但較涼，最低溫僅剩17度，與近日炎熱高溫相差頗大。

氣象局預報員朱美霖表示，今日鋒面逐漸靠近，今晚鋒面就會南移到台灣上空，整體環境不穩定，有利於對流雲系發展，各地都有陣雨或雷雨，且會伴隨明顯雨勢，若鋒面上的中小尺度對流移入陸地，則會帶來短延時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

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▲梅雨鋒面影響各地有雨且溫度下降。（圖／氣象局）

今晚隨著鋒面逐漸來到台灣北部陸地，西半部、東北部降雨明顯增多，須留意局部大雨或豪雨，且會持續至週末兩天，中南部山區也有持續性降雨，今晚金馬地區降雨也較明顯，澎湖則是週末會有較大雨勢。

整體而言週末兩天降雨規模最顯著，下週一鋒面逐漸南移，全台由北而南天氣趨穩，不過中南部、東南部仍有局部大雨發生機會，北台灣、東北部、金馬雨勢則相對減緩。

下週一鋒面南移，台灣附近轉為東北風環境，且週末期間東北季風也會增強，各地氣溫會明顯下降。今日白天高溫約25到28度，週末兩天北台灣高溫只有20度，下週一早晚最涼，北台灣17到18度，其他地區19到20度。