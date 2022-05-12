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梅雨對流胞排排站！鄭明典示警「很長命又移動慢」恐迎致災豪雨

記者李宜秦／台北報導

今年首道梅雨鋒面逐漸逼近，今日下午受到午後熱對流及鋒面水氣影響，部分縣市已出現大雨。氣象局長鄭明典貼出「排隊的對流胞」雷達圖，並提醒，「這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量」。

▲梅雨對流胞排排站。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲梅雨對流胞排排站。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

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氣象局針對11縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(12)日雲林至臺南、南投地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書貼出「排隊的對流胞」雷達圖，他提醒，「這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量」。

鄭明典指出，「梅雨季就是要關心這種對流胞，只是目前的配置狀態，對台灣還不會有直接影響！」

氣象局預報員劉宇其表示，今日入夜後午後熱對流減弱，但鋒面帶來的水氣增加，中部以北、東北部降雨會持續，仍有局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，離島的金馬地區晚上雨勢也會比較明顯。

明日白天降雨跟今日類似，大致上全台都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部降雨明顯有局部大雨。週末兩天鋒面直接影響，西半部、東北部嚴防局部大雨或豪雨，鋒面對流移入期間伴隨短延時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

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