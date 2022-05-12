首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

▲12日晚起至13日鋒面接近，各地天氣不穩定。（圖／資料照片）

記者閔文昱／綜合報導

今（12日）受鋒面接近影響，天氣仍然不穩定。中央氣象局表示，今晚各地降雨機率依然偏高，尤其中部以北及東北部地區有局部大雨發生的機率，且持續影響至13日。到了周六、周日（14日、15日），受滯留鋒面影響，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，北部及東北部低溫可能降至17、18度左右。

氣象局表示，12日晚上各地降雨機率依然偏高，中部以北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，13日全台及澎湖、金門、馬祖都有機會發生陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象。

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▲一圖看4天雨彈狂轟熱區。（圖／氣象局，下同）

溫度部分，13日溫度略微下降，北台灣高溫約25到27度，其他地區約27到31度，北部感受較舒適，南部地區沒下雨時較為悶熱，早晚各地低溫約17至21度，感受較為涼爽。

氣象局提醒，今年首波梅雨將在本周末報到，周六、周日滯留鋒面影響，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▲未來一周溫度變化趨勢。

到了下周一（16日）鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積的降雨。另外，周六至下周一亦受東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右。

氣象局預估，下周二（17日）清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升；下周二及下周三（18日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，下周四（19日）東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；到了20日至22日，南方雲系北移，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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