梅雨鋒面已到家門口！1圖看懂雨勢變化　明「豪雨襲台暴跌10°C」

▲梅雨鋒面持續逼近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年首道梅雨鋒面逐漸逼近，明日各地都會有雨，中部以北、東北部降雨較為明顯，可能有局部大雨，週六、日是雨勢最明顯的兩天，西半部、東北部可能有局部大雨或豪雨，下週一鋒面影響趨緩雨勢漸小，但東北季風影響下，各地氣溫明顯下降，北台灣整天不到20度。

氣象局預報員劉宇其表示，今日鋒面接近，各地水氣增多，午後受到熱力作用影響，許多地方都出現午後雷陣雨，降雨將會持續到傍晚，其中南投水里時雨量已超過60毫米。

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今日入夜後午後熱對流減弱，但鋒面帶來的水氣增加，中部以北、東北部降雨會持續，仍有局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，離島的金馬地區晚上雨勢也會比較明顯。

▲▼未來降雨及溫度變化趨勢。（圖／氣象局）

明日白天降雨跟今日類似，大致上全台都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部降雨明顯有局部大雨。週末兩天鋒面直接影響，西半部、東北部嚴防局部大雨或豪雨，鋒面對流移入期間伴隨短延時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

梅雨鋒面預計於下週一南移，各地降雨趨緩，但因水氣仍多，中南部、花東還是有局部大雨發生的可能性。

溫度方面，今明兩日都比較溫暖，南部還是有機會出現30度左右高溫，週末隨著降雨明顯及東北季風增強影響，溫度也會有所下降，最低溫落在下週一，北部整天都不到20度。