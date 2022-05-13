70歲色翁公園指侵女國中生 　辯罹「糖尿病」看不清她未成年

▲7旬翁公園內猥褻女國中生，被逮後辯自己有糖尿病影響視力、分不清她未成年。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／新北報導

徐姓70歲老翁看到一名國中女生落單坐在公園椅子上，坐到一旁假意關心，卻擅自將手伸進女學生上衣，撫摸其胸部和大腿等，又把她帶進附近草叢，用手伸進內褲內猥褻下體得逞，新北地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判徐姓老翁有期徒刑8個月，可上訴。

住在新北市的徐姓老翁年約70歲，2021年1月10日下午喝了一點酒後，在水源景觀公園內，看到一名國中女學生心情低落、獨自坐在椅子上，竟起好色之心上前搭話，先是拍拍她的大腿，女學生以為老伯是來安慰她，沒想到對方抓準沒人的時機將手伸進上衣，女學生因驚嚇與害怕呆愣無閃躲，老翁又拉著她進草叢以手指猥褻下體，女學生因怕對方會傷害她而不敢脫困，直到表示要回家了老翁才收手。

女學生返家向祖母告知事情，並帶到醫院驗傷報警，徐姓老翁到案承認有撫摸對方身體、伸進內褲內等情形，但辯稱當天天色昏暗，且自己罹患糖尿病，導致視力不佳、沒辦法清楚辨別對方年紀，以為她已經20歲了，且她也穿著便服、不知道她是國中生。

警方調查案發當下為下午2、3點，根本天色明亮，而女學生當天穿著打扮並未超齡，老翁也與女學生近距離接觸，且老翁可說出女學生衣褲顏色、穿著特徵等，表示糖尿病病情也不會影響判斷面貌或年紀，更何況未經同意就撫摸對方身體，表示行為時根本不在意她幾歲。

新北地院認為老翁已70歲、應具有相當社會經驗，卻仍為逞一己之私對未滿14歲少女強制猥褻，造成對方身心陰影，但審酌老翁坦承犯行，手段平和、女學生未受傷，且年事已高等情事，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處老翁有期徒刑8個月，仍可上訴。