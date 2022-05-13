狼師硬上16歲女學生　撫胸牽手誘進「教室深處小房間」洩慾

▲美國佛州中學老師諾曼（Daniel Norment）被控性侵16歲女學生。（圖／翻攝棕櫚灘郡警長辦公室）

記者吳美依／編譯

美國佛州中學老師諾曼（Daniel Norment）被控性侵16歲女學生，他多次藉機對受害者撫胸、親吻臉頰，最後把對方牽進教室裡一個貌似壁櫥的「神秘小房間」，在淺色沙發上，發生不當性關係。

《紐約郵報》報導，41歲的諾曼已在獨立中學（Independence Middle School）任教6年，並且擔任女子籃球隊教練。他允許受害者練球後在教室裡換衣服，還對少女表示「妳與同齡其他人不一樣，也很早熟……什麼都不用做，就能拿到好成績。」

畢業後，受害者與老師交換電話號碼，數度回到母校探望，協助處理文書作業或打掃教室。在此期間，諾曼開始對女學生撫摸身體、擁抱親吻，宣稱自己墜入愛河，他告白後變得更加積極熱情，最後強迫少女發生性行為。

此後，女學生不願再與諾曼說話，也不曾再聽見對方的消息，最終意識到這些行為都是錯誤的，也驚覺自己竟被利用了。她今年已經18歲，正在就讀大學一年級，今年3月才前往相關單位，通報2年前發生的創傷經驗。

諾曼3月被解除女子籃球隊教練職務，並且調派至不須與學生接觸的校外職務。他10日被捕，保釋金設定為10萬美元，還遭法官下令，不准與任何18歲以下未成年人接觸，並且遠離棕櫚灘郡的所有學校。