　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

▲VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣十興國小參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World Championship），獲得最佳設計獎（Design Award）。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣十興國小學生組隊參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World Championship），在518支隊伍中脫穎而出，獲得最佳設計獎（Design Award），新竹縣長楊文科、教育局長楊郡慈今（13日）一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、中華資訊與科技教育學會等單位視訊，祝賀學生奪得佳績。

楊文科縣長表示，新竹縣在推動數位學習上很有成效，這次十興國小學生前往美國比賽，在500多支隊伍，能夠脫穎而出，得到最佳設計獎，其實很不容易，新竹縣預計透過教育局的教育研究發展暨網路中心，成立數位學習辦公室，讓學生在數位學習方面，有更多的機會，並能更上一層樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼十興國小參加VEX的機器人比賽已有4、5年的時間，這次六年級的徐聖絮、三年級的蘇郁芹及蕭映汝憑藉著優異的工程筆記及技巧脫穎而出，代表新竹縣前往美國參賽。

▲VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

教育局長楊郡慈表示，VEX的比賽是新竹縣在推動數位學習重要的啟程，十興國小已經努力將近四年的時間，並培養出好幾批年輕的選手，在每一年的比賽中都有更好的表現，今年克服疫情困難，也參加了實體的比賽，學生赴美參賽，在開幕式就引起關注，學生也在團隊合作中，透過設計、工程筆記以及評審委員的口試，最終獲得最佳設計獎。

十興國小校長徐發斌表示，學校鼓勵學生參加VEX的機器人比賽已有4、5年的時間，參賽的學生也對機器人很有熱忱，這次六年級的徐聖絮、三年級的蘇郁芹及蕭映汝也憑藉著優異的工程筆記及技巧，在層層考驗中脫穎而出，代表新竹縣前往美國參賽。十興國小去年也曾有隊伍赴美參賽並獲獎，徐發斌也說，校內的鄭詩勳老師、李昆璉主任，利用假日及課餘時間培訓，培育有興趣的學生參與。

中華資訊與科技教育學會與宜蘭縣政府主辦2021-2022 VEX TAIWAN OPEN 台灣地區賽事，去年11月底舉辦預賽，今年3月完成線上冠軍賽及實體技能賽，台灣區總計有25支隊伍參與世界級賽事，而VEX機器人世界大賽則是由REC 基金會（Robotics Education & Competition Foundation）舉辦，透過機器人結合科學知識，以遙控、編程方式，展現解決問題的能力及團隊互助精神。

▲VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣長楊文科今（13日）一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、中華資訊與科技教育學會等單位視訊，祝賀學生奪得佳績。

►新竹媽懷孕38周染疫！醫戴頭燈接生　一招讓負壓病房秒變產房

►「拎雞倒吊」5天嫩嬰！黑青瞎稱黃疸　竹北月子中心讓爸媽崩潰

►10年2次以上酒駕累犯　新竹男遭監理站公布「無碼高清」照

►1歲女兒遭護理師誤剪手指！母怒：這是該犯的錯嗎...醫院回應了

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間」出爐
焦糖炸鍋了！　「1言論」自己人看不下去：加速醫療崩壞
北韓35萬人發燒！「疫情爆發」原因曝　竟與金正恩有關
快訊／華視又出包！陳建仁變「美副總統」畫面瘋傳
20歲女走斑馬線遭輾過！　驚悚畫面曝
PTT造謠「快篩南送車禍2死」！新北醫師慘了　院方：送懲處
快訊／蔡英文下3大指示！　北北基桃優先設立「大型篩檢站」
快訊／國一南下357.6K嚴重事故！傷亡不明　全線封閉中
艾成、王瞳雙雙確診！　居隔10+7：最棒生日禮物
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

確診數炸「社交距離APP有何用？」　他批根本雞肋！PTT掀2派論戰

「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻

心力交瘁！一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！身分竟是新北醫師　院方證實：送懲處

唾液快篩超熱門！多數藥局已賣光　業者：下批何時到待確認

15歲酗酒+結幫派！他進「慈暉關懷學園」找到烘焙熱誠逆轉人生

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

確診數炸「社交距離APP有何用？」　他批根本雞肋！PTT掀2派論戰

「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻

心力交瘁！一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！身分竟是新北醫師　院方證實：送懲處

唾液快篩超熱門！多數藥局已賣光　業者：下批何時到待確認

15歲酗酒+結幫派！他進「慈暉關懷學園」找到烘焙熱誠逆轉人生

台中太平人口暴增！議員疾呼美樂地計畫升級3.0　讓公園更好玩

蕭秉治挨批胖很多！　吐露「13年心態變化」：畢竟我的才華無可取代

陪男友參加飯局…Apple摘罩開吃「秒出糗」！被提醒一句話急奔廁所

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

怠速熄火超雞肋「該開還是關」？網全認同：有夠煩一上車就按掉

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

車手好忙！北部詐騙南部提款　ATM分19次領58萬...還是被逮

貓父子初見面！貓爸突失控狂吼…小奶喵嚇到「靈魂登出」傻了

感謝有你邦！富邦悍將推大回饋　感謝球迷進場相挺

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

確診康復後「出現1後遺症」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

一群人推爆「疫苗1組合」最強

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

12產險公司全同意「數位健康證明」理賠　申請流程一次看

焦糖瞎挺「確診者積極讓全家染疫」！　專家2點打臉：無知

「致災性梅雨」今起炸4天　一圖看降雨熱區

唾液vs鼻咽快篩怎麼選？優缺點一表看懂

更多熱門

相關新聞

竹縣十興國小2學童確診！2050師生採檢

竹縣十興國小2學童確診！2050師生採檢

全台本土疫情不斷擴大，各地已有數時間學校停課。新竹縣6日宣布，竹北興隆國小有學生家長確診，班級6日預防性停課，並進行採檢，竹北橡樹幼兒園6日也進行預防性停課、十興國小6日也將對全校2,050人進行採檢。

游泳國手轉足球　陳昭憲愛團體

游泳國手轉足球　陳昭憲愛團體

游泳選手自學考教練　十興享受足球

游泳選手自學考教練　十興享受足球

關鍵字：

VEX機器人世界大賽十興國小

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面