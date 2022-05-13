VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

▲新竹縣十興國小參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World Championship），獲得最佳設計獎（Design Award）。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣十興國小學生組隊參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World Championship），在518支隊伍中脫穎而出，獲得最佳設計獎（Design Award），新竹縣長楊文科、教育局長楊郡慈今（13日）一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、中華資訊與科技教育學會等單位視訊，祝賀學生奪得佳績。

楊文科縣長表示，新竹縣在推動數位學習上很有成效，這次十興國小學生前往美國比賽，在500多支隊伍，能夠脫穎而出，得到最佳設計獎，其實很不容易，新竹縣預計透過教育局的教育研究發展暨網路中心，成立數位學習辦公室，讓學生在數位學習方面，有更多的機會，並能更上一層樓。

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▲▼十興國小參加VEX的機器人比賽已有4、5年的時間，這次六年級的徐聖絮、三年級的蘇郁芹及蕭映汝憑藉著優異的工程筆記及技巧脫穎而出，代表新竹縣前往美國參賽。





教育局長楊郡慈表示，VEX的比賽是新竹縣在推動數位學習重要的啟程，十興國小已經努力將近四年的時間，並培養出好幾批年輕的選手，在每一年的比賽中都有更好的表現，今年克服疫情困難，也參加了實體的比賽，學生赴美參賽，在開幕式就引起關注，學生也在團隊合作中，透過設計、工程筆記以及評審委員的口試，最終獲得最佳設計獎。

十興國小校長徐發斌表示，學校鼓勵學生參加VEX的機器人比賽已有4、5年的時間，參賽的學生也對機器人很有熱忱，這次六年級的徐聖絮、三年級的蘇郁芹及蕭映汝也憑藉著優異的工程筆記及技巧，在層層考驗中脫穎而出，代表新竹縣前往美國參賽。十興國小去年也曾有隊伍赴美參賽並獲獎，徐發斌也說，校內的鄭詩勳老師、李昆璉主任，利用假日及課餘時間培訓，培育有興趣的學生參與。

中華資訊與科技教育學會與宜蘭縣政府主辦2021-2022 VEX TAIWAN OPEN 台灣地區賽事，去年11月底舉辦預賽，今年3月完成線上冠軍賽及實體技能賽，台灣區總計有25支隊伍參與世界級賽事，而VEX機器人世界大賽則是由REC 基金會（Robotics Education & Competition Foundation）舉辦，透過機器人結合科學知識，以遙控、編程方式，展現解決問題的能力及團隊互助精神。

▲新竹縣長楊文科今（13日）一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、中華資訊與科技教育學會等單位視訊，祝賀學生奪得佳績。

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